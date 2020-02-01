Московский сервисный центр по ремонту электроники

Сервисный центр «Ремфон» предлагает услуги по ремонту электронных устройств. С перечнем электроники, которые принимаются на восстановление, можно ознакомиться на его сайте. Про ремонт и «перепрошивку» эхолотов можно узнать тут. Сервис принимает в ремонт разные модели этих устройств от различных производителей. Например, Deeper, Garmin, Lowrance, Lucky и пр.

Основные предложения услуг

Компания ремонтирует разные виды электронных устройств. Это:

телефоны;

планшеты;

электронные книги;

GPS навигаторы;

ноутбуки;

моноблоки;

смарт часы;

часы;

портативные колонки;

игровые консоли и приставки;

музыкальные плееры;

гарнитуры и наушники;

Dect телефоны;

эхолоты и пр.

В центре предлагают услуги по ремонту практически всех видов электроники. Есть возможность восстановления данных с разных видов носителей. А также предоставляется услуга удаленного ремонта для клиентов из других городов.

Преимущества

Компания предлагает услуги качественного ремонта электроники. Она выполняет ремонтные работы в короткие сроки, от 1-го часа до 3-х дней. Обычно ремонт не занимает более 1-2 дней. Для ремонтных работ в наличии имеются необходимые комплектующие и запасные части практически на любые виды и модели устройств. В центре работают квалифицированные специалисты с профильным образованием и большим опытом ремонта разнообразной техники. Они могут отремонтировать старые, редкие и эксклюзивные модели электроники. На выполненные работы и установленные детали предоставляется гарантия. Диагностика неисправностей осуществляется бесплатно.

Клиентов информируют об окончании ремонта, действует курьерская доставка отремонтированной техники. На предоставляемые услуги установлены оптимальные для потребителей цены. Сервисный центр расположен в удобном для посещения месте (хорошая транспортная доступность, Страстной бульвар).

При необходимости можно вызвать курьера для транспортировки электроники в сервис на ремонт. Есть услуга срочного ремонта, который занимает не более тридцати минут. Подробности у менеджера по телефону.

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