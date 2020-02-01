Французские кварталы «Ривьера Парк» в Ижевске

Французские кварталы «Ривьера Парк» в Ижевске быстро застраиваются и в скором времени будут заселены. Здесь возводятся элитные объекты недвижимости, в которых предлагаются квартиры премьер класса. Всего планируется создать четыре квартала вблизи берега реки. Они носят названия «На волне», «Под солнцем», «У парка», «В сердце». В них можно приобрести квартиры с видом на акваторию с отличными элитными планировками.

Застройка Французских кварталов ведется по европейским образцам. Она обладает большими масштабами, позволяет предлагать горожанам жилье премиального класса в одном из лучших районов Ижевска. Здесь нет плотной застройки, отличная природа, которая будет сохранена, несмотря на возведение новых зданий. Это позволит жить в респектабельных апартаментах в экологически чистом месте.

Квартиры в ЖК «Под солнцем»

В квартале, где строится ЖК «Под солнцем» уже возводятся два многоэтажных многоквартирных дома премиум-класса. Квартиры в них созданы в исключительных форматах. Поблизости расположены городские парк и пруд. Инфраструктура вокруг зданий будет создана с учетом необходимости в комфортном и безопасном времяпрепровождении на улице. Во дворах установят детские площадки с современным оснащением. Комфорт будет начинаться с холлов зданий, которые будут иметь великолепную отделку и меблировку.

В домах будут представлены квартиры только с эксклюзивными планировками.

Особенности проекта

Здания Французских кварталов «Ривьера Парк» создаются в стиле европейского минимализма. Это значит, что в них реализованы решения, которые не подразумевают лишних деталей, зато больше пространства для воздуха и освещения. Фасадам преданы светлые оттенки, которые подобраны под окружающий ландшафт. Облицовка выполнена из кирпича ручной формовки. В квартирах используются витражные окна и террасы.

В кварталах все подчинено практической рациональности. В непосредственной близости множество инфраструктурных объектов и общественных зон. На местности сохранены природные островки. Есть набережная, скверы и пруд, отличная экологическая обстановка.

Проектная декларация - на сайте https://rivpremier.ru/.

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