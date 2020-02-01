Бесплатная проверка КБМ в базе РСА

КБМ можно проверить онлайн по официальной базе РСА на сайте https://roskbm.ru, причем бесплатно. Официальный запрос о коэффициенте бонус-малус позволит восстановить скидку на ОСАГО. Довольно часто КБМ рассчитан неправильно и водители переплачивают за ОСАГО. Восстановление позволяет получить скидку до 50%. Достаточно заполнить форму на сайте для того, чтобы проверить или восстановить КБМ. Этот коэффициент различен для водителей. Если водитель долгое время не имеет проблем с ДПС и ГИБДД, не попадает в аварии и ему не выписывают штрафы, то он снижается. В результате, владелец автомобиля платит меньше по ОСАГО. При коэффициенте 1 выплачивается полная сумма, при 0,5 – только половина, то есть экономия составляет до 50%.
Процедура восстановления
О процедуре восстановления КБМ можно узнать на этой странице сайта https://roskbm.ru/vosstanovit-kbm. Для этого нужно подать официальный запрос в РСА. Восстановление коэффициента может потребоваться нескольким категориям водителей.
Это:
Более точное представление о скидке может предоставить таблица КБМ 2020 года. Она позволяет узнать о классе водителя, который был в предыдущем полисе ОСАГО. А также о расчете КБМ по формуле. И классе, который учитывается при заключении нового полиса. По классу вождения можно выяснить, каково количество выплат и какова скидка ОСАГО.
Сайт позволяет проверить КБМ официально в базе данных РСА, причем бесплатно. А затем подать заявку на восстановление скидки на ОСАГО. На нем собрана все необходимая информация и технические данные по этой теме.
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