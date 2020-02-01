Рестораны Москва Сити

Панорамные рестораны Москва Сити – возможность полноценно отдохнуть.

При желании провести романтический вечер, и насладится гастрономическими изысками, рекомендуется посетить один из ресторанов Москва Сити. Из их окон открывается удивительный вид на столицу.

Популярные заведения

Рестораны Москва Сити предлагают кухню различных стран мира. Поэтому подобрать заведение можно в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями.

Уникальный ресторан Aviator приглашает посетителей провести время на борт импровизированного лайнера. Заведение находится на 52 этаже башни Федерация. Здесь довольно продуманный и комфортный интерьер в индустриальном стиле, который позволит отвлечься от суматошных будней. Через окна-иллюминаторы открываются виды на столицу с высоты птичьего полета. Здесь можно насладиться блюдами авторской и европейской кухни. Креативная подача блюд сочетается с безукоризненным качеством продуктов. Для особенных гостей в заведении предусмотрена VIP-зона и отдельное премиум-меню, в котором предусмотрены шедевры мировой кулинарии.

Ресторан Grand Урюк Berezka – это шикарное заведения, которое способно удовлетворить требования тех, кто привык к роскоши. Дизайнерский интерьер, созданный известными профессионалами, продуман до мелочей. Роскошность обстановки подчеркивается хрустальными люстрами, изысканной мебелью, красивыми зелеными растениями и массивной каменной лестницей. Сервис настолько высокого уровня, что в ресторан хочется возвращаться вновь и вновь. В ресторане предлагается авторское меню, разработанное на основе европейской, восточной и узбекской кухни.

Ресторан 360 - самый высокий в Москва Сити. Он расположен на 89 этаже башни Федерация. Его можно условно считать самой высокой смотровой площадкой в Европе. Добраться до ресторана можно в течение пары секунд на скоростном лифте. В заведении для гостей предлагается 2 зала, в одном из них столики установлены возле панорамных окон. Поэтому главным украшением интерьера считаются великолепные виды на Москву. Во втором зале могут размещаться даже большие компании. Изюминкой меню являются блюда из мяса буйвола.

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