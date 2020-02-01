Купить силовой кабель в Новосибирске

Один из основных моментов в прокладывании кабельной сети – выбор провода. Наиболее распространен кабель ВВГ, выпуск его предусмотрен как одной, так и несколькими жилами. Для чего нужен данный кабель?

Область применения определяется типом изоляции, которая представляет собой индивидуальную изоляцию из ПВХ, вложенную в общую из того же материала. Основная задача провода – передача тока к конечному потребителю. Силовой кабель ВВГнг LS в Новосибирске является представителем нового поколения данного вида продукции. Что это значит – в изоляцию провода внесены изменения, позволяющие снизить возгораемость и выделение вредных веществ во время пожара. В современной пожароопасной обстановке это как нельзя более актуально. Практически мгновенное затухание оболочки при удалении от источника горения обеспечивает нераспространение пожара. Гарантийный срок – пять лет, эксплуатационный – более тридцати лет.

Что обозначает маркировка:

ВВГ – изолированный кабель без защитного покрова с двумя слоями поливинилхлорида.

нг – индекс нераспространенности горения при прокладке в пучках.

LS – индекс минимального уровня выделения дыма и газа при вынужденном горении провода.

Перед покупкой кабеля не забудьте ознакомиться с его техническими характеристиками. В зависимости от них различается и цвет изоляции. Однако, для кабелей с одной жилой цвет не играет роли. Где конкретно применяется эта марка:

Помещения с большим количеством техники.

Метрополитен.

Атомные и электростанции.

Возможность сделать этот кабель герметичным, а также применить разные виды типовой изоляции снижает опасность при возгорании. С этим связано и широкое распространение данной марки в местах скопления людей.

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