Изготовление печатей и штампов

Компания может изготовить печати и штампы в Москве. Она создает такие изделия в короткие сроки с высокой точностью. Печати и штампы создаются по оттиску, в большинстве случаев производство не занимает более часа. При этом клиенту нет необходимости в посещении офиса, доставка производится до станции московского метрополитена.

Достоинства печатей и штампов

Высокое качество.

Долгий срок службы.

Высококачественный полимер американского производства или резина европейского качества.

Штампы и печати стоят недорого. Доставка до станции метро производится бесплатно. Изделия могут иметь разные формы, цвет и сложность. Оплату можно произвести наличными и безналичными денежными средствами, банковской картой. Для заказа можно использовать один из следующих способов: позвонить менеджеру по телефону, на сайте нажать на кнопку «заказать» или прислать фотографию печати на Whatsapp. После чего компания производит оформление заказа. После его выполнения осуществляется доставка, клиент может забрать изделие самостоятельно из офиса. Компания не берет предоплату, заказчик оплачивает печати и штампы по факту получения.

Сервис расчета стоимости

На сайте имеется сервис расчета стоимости изготовления печатей и штампов. Он представляет собой форму из нескольких полей, которые нужно заполнить данными. Для этого необходимо выбрать тип услуги, оснастку, срок изготовления, материал клише, количество изделий, способ доставки. Каждый из этих пунктов влияет на стоимость. Например, первичная печать по реквизитам будет стоить дешевле, чем аналогичная точная копия печати по оттиску. На цену влияет и качество оснастки, клише и пр.

На сайте можно заказать печати и штампы по заготовленным шаблонам. Это будет стоить дешевле, чем индивидуальное изготовление. На сайте имеются готовые шаблоны для индивидуальных предпринимателей (ИП), Обществ с ограниченной ответственностью (ООО), специалистов врачебной практики (врачей) и т.п.

При заказе печатей и штампов от 5 экземпляров действуют скидки.

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