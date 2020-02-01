Как правильно заниматься спортом дома?

Сейчас молодежь активно занимается спортом, но не у всех есть возможность всегда ходить в спортивный зал. Сформировать спортивное телосложение можно в домашних условиях. При этом не придется тратить деньги на абонементы, спортивную форму и другие аксессуары. Но для этого потребуется знать особенности своего тела, чтобы понимать, что нужно скорректировать. О разных методиках, упражнениях можно прочитать здесь https://creoprolife.com/.

Раз в неделю заниматься недостаточно. Тренироваться нужно регулярно и минимум по тридцать минут. Выделите определенное время в вашем графике утром и вечером. Вас в этот период времени не должно ничего отвлекать ни суп, который закипает, ни дети, которые притаились и т.п. Нужно полностью погрузиться в занятия, чтобы они были полезными и приносили результат.

Для занятий выберите самую просторную комнату в доме, где вы не наткнетесь на мебель или не уткнетесь руками в люстру. Если такого места нет, то раздвиньте тумбочки и стулья на время занятий, чтобы было пространство. Необязательно иметь дорогое оборудование. Вам понадобиться небольшой резиновый коврик, можно заменить его тонким покрывалом или ковриком. Хорошо если у вас уже есть гантели, но, если нет, не спешите бежать в магазин спортивных товаров. Можно их заменить на бутылки с водой или песком.

Не нужно тратить деньги на дорогую спортивную форму, чтобы в зале выглядеть сногсшибательно. Главное, чтобы вам было комфортно в одежде. Можно выбрать эластичные брюки, любимую футболку, которая не стесняла бы движения. Некоторые предпочитают заниматься вовсе без одежды. Если дома никого нет, и никто из домашних не против, то почему бы и нет. Но стоит только остаться в носках. Они защищают ноги от мозолей, натираний и холодного пола.

Как видите от занятий дома есть плюсы. Главное, это побороть свою лень. Включите энергичную музыку, так будет легче настроится и начать. Если вам пока сложно привыкнуть к нагрузкам, можете ежедневно танцевать. Это своеобразная кардионагрузка поможет подготовится к более серьезным упражнениям.

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