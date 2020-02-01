Бурение колодцев механизированным способом

Не все населенные пункты имеют центральное водоснабжение. Поэтому люди стремятся создать автономную подачу воды. Для этого используют колодцы. Оборудовать на участке колодец проще всего механизированным способом. Ручной способ конечно сэкономит деньги, но это довольно опасно для жизни. Бурение колодца машинным способом занимает не так много времени. Примерно 3 часа и колодец будет готов. Стоимость зависит от объема работ. Узнать подробнее об этом можно по адресу http://burilka37.ru/burenie-kolodcev.

С чего начинается подготовительный этап?

Для начала нужно отыскать место для бурения. Домовладельцы должны выяснить то самое место, где проходит вода. Иначе деньги вы потратите просто впустую. Можно использовать несколько способов, чтобы определить местонахождение воды.

Самое простое – опросить местных жителей. Возможно у них есть опыт в этом вопросе, и они используют автономные источники водоснабжения.

Стоит обратить внимание на произрастающую растительность.

Сделать пробное бурение.

Использовать специальную рамку.

Там, где растет черемуха, ива, брусника, багульник, береза, папоротник и другие растения которые любят влагу можно бурить колодец. Это даст хороший результат. Многие насекомые размножаются исключительно во влажных местах. Их можно заметить рано утром. Если вода находится совсем близко от поверхности земли, то можно это определить по туману утром. Самым эффективным является пробное бурение. Это также позволит забрать воду и оценить ее качество.

Плюсы бурения машинным способом

Вручную колодец нельзя копать если наблюдается снег, дождь и другие погодные условия, которые опасны для жизни. Если использовать машинное бурение, то делать это можно, когда удобно, нет необходимости обращать внимание на погодные условия. Причем использовать машины можно на любом грунте. Единственный минус – это необходимая площадь для размещения транспорта.

Процесс работы полностью автоматизирован и позволяет оборудовать скважины любого размера. В бурах есть специальная емкость для сбора грунта. Он перегружается в подготовленный заранее отсек. Кольца самостоятельно поднимаются и опускаются в шахту. Труд рабочих понадобиться только, когда нужно загерметизировать швы.

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