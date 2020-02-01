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Культура и отдых

Музей валенка откроется в Арзамасском районе

05 февраля 2020 14:14  [57] Культура и отдых

Музей валенка откроется в Арзамасском районе 8 февраля 2020 года. В этот день также пройдет фестиваль, сообщили организаторы.

Музей под названием "Арзамасский валенок" откроется в с. Красное (пл. 1 Мая, д. 26) в 12:00.

В экспозиции будут представлены образцы валяльного ремесла в современном исполнении, представленные мастерами со всей России, среди которых - самый большой валенок высотой 3,2 метра от рекордсмена Книги рекордов Гиннесса (2016 года), автора крупнейшего в мире валенка "Русский размер", копией которого является Валенок-путешественник "Цветущий луг" - Валерии Лошак, а также самый маленький экспонат – валенок размером 1 см от Ирины Зайцевой. В музее будут представлены предметы быта, интерьерные экспонаты, изделия из шерсти: одежда, головные уборы, сумки, игрушки.

В программе фестиваля:

"Деревня мастеров" - выставка изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по валянию, художественному оформлению сувенирных валенок и многое другое;

"Валенки шоу" - игровые и развлекательные площадки: игра в городки валенком, забег в валенках, народные игры и забавы с детьми и взрослыми и многое другое.

"Чайная гавань" - конкурс на самый лучший травяной чай, сбитень и другие согревающие, лечебные и бодрящие напитки.

"С миру по шерстинке" - творческий конкурс. Номинации: авторские валенки ручной работы, дизайн фабричного валенка, валенки в картинках, частушки про валенки, самое оригинальное изделие из войлока;

Конкурс работ по номинациям: "Шерстяная акварель" (картины, выполненные в технике валяния); "Символ фестиваля" (изделия в виде валенка, выполненные в любой технике); "Дизайнерский валенок" (лучшее произведение с использованием готового валенка); "Лучшее произведение из шерсти" (аксессуар, одежда, обувь и т.п. в технике валяния).

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