Глеб Никитин предложил узаконить право нижегородцев на участки под домами-самостроями Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предлагает узаконить право нижегородцев на участки под индивидуальными домами-самостроями. Соответствующий законопроект "О предоставлении отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в их фактическом пользовании" внесен в Заксобрание региона. Ближайшее заседание парламента пройдет 27 февраля 2020 года.

Законопроект разработан министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области для защиты интересов граждан, имеющих в фактическом пользовании земельный участок с расположенным на нем жилым домом, возведенным до 1 сентября 2006 года, права собственности на который не оформлены.

"Мы предлагаем предоставить гражданам, имеющим в фактическом пользовании участки, на которых возведены индивидуальные жилые дома, такие участки в собственность бесплатно. В дальнейшем это даст им возможность легализовать самовольно построенные дома путем признания на них права собственности. Меры позволят защитить интересы граждан, проживающих в таких домах более 15 лет, и не имеющих в собственности иного жилого помещения. Безусловно, дома не должны угрожать жизни и здоровью граждан. В отношении подобных объектов снос – единственное решение", - подчеркнул Глеб Никитин.

Законопроектом предлагается ограничить срок действия закона области 31 декабря 2021 года. В случае его принятия депутатами Заксобрания региона с необходимым пакетом документов граждане должны будут обратиться в уполномоченный на предоставление земельных участков орган местного самоуправления по месту нахождения индивидуального жилого дома либо в министерство имущественных и земельных отношений в случае если дом находится на земельном участке, являющемся собственностью Нижегородской области.



Гражданин, обращающийся за предоставлением земельного участка должен предоставить следующий комплект:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом (при его наличии);

- документ, устанавливающий фактическое владение заявителем жилым домом не менее 15 лет;

- документ, подтверждающий факт создания жилого дома до 1 сентября 2006 года (технический паспорт жилого дома либо заключение органа технической инвентаризации, либо решение суда об установлении юридического факта);

- информация об объектах, находящихся на испрашиваемом земельном участке (за исключением хозяйственных построек, в том числе бань, сараев и других построек, не используемых в коммерческих целях) с указанием их назначения, площади, технических характеристик;

- заключение специализированной организации, осуществляющей деятельность в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства о результатах обследования несущих и ограждающих конструкций индивидуального жилого дома, подтверждающее, что сохранение индивидуального жилого дома не создает угрозу жизни и здоровью граждан;

- копия свидетельства о допуске организации, составившей заключение к соответствующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии зарегистрированных прав заявителя и членов его семьи на жилые помещения, земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

- нотариально оформленное заявление о согласии граждан на предоставление земельного участка в собственность иных граждан, имеющих право на приобретение данного земельного участка, или нотариально оформленное соглашение между такими гражданами о распределении долей в праве собственности на такой земельный участок.