ГИБДД назвала самые аварийные районы Нижнего Новгорода в 2019 году Происшествия

Наиболее аварийными в 2019 году стали Автозаводский, Канавинский, Сормовский и Советский районы Нижнего Новгорода. Об этом сообщил руководитель городского ОГИБДД УМВД России Валерий Иванов в ходе пресс-конференции 5 февраля 2020 года.

Всего в минувшем году в результате ДТП в Нижнем Новгороде погибли 44 человека, из них из-за столкновения машин — 14 человек, из-за наезда на пешеходов - 27 человек. Остальные, по словам Валерия Иванова, погибли при других обстоятельствах.

Валерий Иванов пояснил, что одна из основных причин аварий, помимо некачественной разметки дорог и невнимательности участников дорожного движения — недостаточное освещение. Так, при оформлении ДТП с пострадавшими приблизительно в трети случаев фиксируется названный фактор.

Еженедельно в Нижнем Новгороде происходит порядка 350 ДТП с пострадавшими, причем наиболее аварийным временем суток считается утро и вечер, когда горожане идут на работу или возвращаются домой.

Также в 2019 году в Нижнем Новгороде зарегистрировано 2,5 тысяч водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, причем в 500 случаях это нарушение было повторным.

Как заявил руководитель отдела, перед ведомством стоит задача — снизить тяжесть последствий ДТП, то есть число погибших. Максимальный порог погибших в авариях для Нижнего Новгорода установлен на уровне не более 97 человек в год, нынешние показатели вдвое ниже. Он отметил, что к 2030 году поставлена задача достичь нулевой смертности на дорогах города.