Почти 100 нижегородских семей получат жилье по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Общество

Почти 100 семей из 17 районов Нижегородской области получат новое жилье по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Всего в рамках "Комплексного развития сельских территорий" в этом году будет реализовано около сотни различных проектов. Это и благоустройство общественных пространств, и строительство автодорог в районах, водопроводов, порядка 55 км газопроводов. В общей сложности, на развитие сельских территорий в рамках программы будет направлено почти 1,5 млрд рублей, в том числе около 900 млн рублей – из федерального бюджета", - сказал вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, одно из важных направлений программы – улучшение жилищных условий востребованных в районах специалистов.

"В программе участвуют не только сотрудники агропромышленного комплекса, но и социальной сферы. Заявки на строительство жилья предоставляли конкретные агропредприятия и организации, которые нуждаются в высококвалифицированных кадрах и хотят привлечь или удержать перспективных сотрудников", - отметил Евгений Люлин.

Он пояснил, что это индивидуальные жилые дома, которые нижегородцы получат в собственность при условии, что они останутся работать в районе (в этом случае 30% стоимости дома оплачивает будущий владелец, а 70% - областной и федеральный бюджеты). Кроме того, по программе будут строиться многоквартирные дома, где квартиры будут предоставляться на условиях социальной аренды. Строительство таких зданий оплачивают федеральный и местный бюджеты, а также организации-работодатели востребованных на сельских территориях специалистов.

"Главное, что сейчас мы продолжаем сбор заявок по всем направлениям программы "Комплексное развитие сельских территорий". Важно максимально использовать возможности этого федерального проекта, привлечь как можно больше ресурсов, чтобы улучшить условия жизни в районах Нижегородской области. Мы обсудили перспективы этой программы с губернатором Глебом Никитиным, он принял решение выделить дополнительные средства на разработку проектов для населенных пунктов в районах, потому что часто отсутствие проектной документации мешает подать заявку. Я прошу глав муниципалитетов обратить особое внимание на подготовку заявок по "Комплексному развитию сельских территорий", это очень важная задача", - подчеркнул Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января 2020 года подчеркнул, что "нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан" - это "важнейшая задача правительства и Центрального банка". Для ее решения, по словам президента, "нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг".