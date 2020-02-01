Самый низкий в ПФО уровень безработицы - в Нижегородской области Общество

Самый низкий уровень безработицы в Приволжском федеральном округе зарегистрирован в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

В ведомстве отметили, что начался год с исторического минимума регистрируемой безработицы – 0,37%. К концу II квартала уровень безработицы снизился до 0,4% и оставался таким до конца года.

По итогам 2019 года в рейтинге субъектов ПФО Нижегородская область по уровню безработицы занимает первое место (самый низкий показатель), которое делит с Ульяновской областью. За ними – республики Татарстан, Марий Эл и Чувашская республика.

В рейтинге субъектов РФ Нижегородская область занимает второе место, которое делит с г.Москва, г.Санкт-Петербург, Ленинградской, Калужской, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Сахалинской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом. На первом месте – г.Севастополь, на третьем – Московская область, Краснодарский край, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.