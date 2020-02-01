Прокуратура обязала мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку в Ковалихинском овраге Общество

Прокуратура обязала мэрию Нижнего Новгорода ликвидировать свалку в Ковалихинском овраге, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В частности, в сообщении отмечается, что по иску прокурора администрация Нижнего Новгорода обязана организовать сбор, транспортирование и утилизацию твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Стоит отметить, что районной прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований закона, регулирующего вопросы соблюдения органами местного самоуправления законодательства о благоустройстве. В ходе проверки было установлено, что на не размежеванном земельном участке вдоль улицы Ковалихинский овраг (от дома 193а до дома 7) образовалось несанкционированное складирование большого количества твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Прокуратура внесла представление районной администрации с требованием ликвидировать свалку ТБО, однако нарушения не были устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода об обязании принять меры к ликвидации несанкционированной свалки.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 28 января текущего года поддержала позицию прокуратуры, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.