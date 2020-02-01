"Антиснег", "Транспорт on-line" и другие нижегородские сервисы объединят в интернет-платформу Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Интеграционную интернет-платформу по сбору обращений нижегородцев по проблемным вопросам разработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Она объединит уже существующие: геоинформационный портал Нижнего Новгорода, карту НТО и рекламных конструкций, геоинформационный портал мониторинга состояния уборки дорог и прилегающих территорий (проект "Антиснег – Нижний Новгород"), экологическую карту Нижнего Новгорода, ИС "Транспорт on-line" МКУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта".

Целью этого процесса обозначена централизация источников информации о различных сферах городского хозяйства и визуализация поступающих данных для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений.

Заказчиком выступает департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта – 5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета.

Результаты конкурса станут известны 10 марта 2020 года. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в день заключения контракта. Работы подлежат выполнению в срок не позднее 01 ноября 2020 года