"Антиснег", "Транспорт on-line" и другие нижегородские сервисы объединят в интернет-платформу

Интеграционную интернет-платформу по сбору обращений нижегородцев по проблемным вопросам разработают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Она объединит уже существующие: геоинформационный портал Нижнего Новгорода, карту НТО и рекламных конструкций, геоинформационный портал мониторинга состояния уборки дорог и прилегающих территорий (проект "Антиснег – Нижний Новгород"), экологическую карту Нижнего Новгорода, ИС "Транспорт on-line" МКУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта".
Целью этого процесса обозначена централизация источников информации о различных сферах городского хозяйства и визуализация поступающих данных для дальнейшего анализа и принятия управленческих решений.
Заказчиком выступает департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода. Начальная (максимальная) цена контракта – 5 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из муниципального бюджета.
Результаты конкурса станут известны 10 марта 2020 года. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в день заключения контракта. Работы подлежат выполнению в срок не позднее 01 ноября 2020 года
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