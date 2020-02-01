Последние новости рубрики Спорт
06 февраля 2020 13:23  [535] Нижегородец сорвался со скалы на чемпионате по альпинизму в горах Ингушетии
06 февраля 2020 10:42  [551] Палата РФС запретила ФК "НН" регистрировать новых игроков из-за долга перед футболистом
04 февраля 2020 16:53  [1212] Банк "Открытие" поможет зарегистрироваться на Югорский лыжный марафон
04 февраля 2020 15:50  [985] ФК "Тамбов" будет проводить домашние матчи на стадионе "Нижний Новгород"
04 февраля 2020 14:58  [842] "ЛУКОЙЛ" выступил генеральным партнером турнира "Танцевальная Метелица"
04 февраля 2020 13:41  [887] Талисманом ФК "Нижний Новгород" выбран воин со щитом
03 февраля 2020 14:16  [916] Команды из Шахуньи и Павлова выиграли региональный чемпионат ШБЛ КЭС БАСКЕТ в Нижегородской области
02 февраля 2020 13:57  [2240] БК "Нижний Новгород" на выезде обыграл польскую команду "Зелена Гура" со счетом 108:103
27 января 2020 09:25  [1244] Двое мужчин погибли под поездом в Нижегородской области
23 января 2020 16:46  [685] Воспитанник арзамасской школы фехтования Кирилл Тюлюков победил на первенстве России
Спорт

Нижегородец сорвался со скалы на чемпионате по альпинизму в горах Ингушетии

06 февраля 2020 13:23  [535] Спорт
Маршруты восхождения на чемпионате

Маршруты восхождения на чемпионате

Фото: из соцсети ВКонтакте, Александр Рындык

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец Алексей Голубев сорвался со скалы на чемпионате по альпинизму, который проходит с 3 по 16 февраля 2020 года на горном массиве вершины "Кязи". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Это случилось, когда нижегородская команда преодолевала один из этапов соревнования на высоте три тысячи метров.

Поднявшись к пострадавшему, спасатели оказали первую помощь и сопроводили его до лагеря у подножья горы. Помощь медиков также потребовалась. Альпинист получил ссадины и ушибы.

Второй участник команды Александр Рындык рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что это произошло на маршруте 12 5Б "Матинян", "который не имеет описания, только линия на фотографии".

"Утром, после продолжительной и крайне выматывающей тропежки, мы смогли подойти под маршрут, и я начал лезть лидером. Несмотря на сложное лазание по заснеженным скалам, я пролез две веревки, и в паре метров от места под станцию я сорвался. В полете из-за ненадежной породы были вырваны четыре якоря, обеспечив мне 20 метров полета. Через одну веревку Леша тоже решил проверить надежность своих точек, пролетел 20 метров и выдрал два якоря и френд. Третий срыв поставил точку на нашем восхождении. Еще один якорь отказался выполнять свое предназначение, и Леша, пролетев около 20 метров, повис под небольшим карнизом вниз головой", - говорится в посте.

"Следующие две минуты заставили меня изрядно испугаться и вспомнить все сценарии спасательных работ, ибо на мои крики Леша не отвечал и не двигался. К счастью, Леша пришел в сознание и даже смог сам организовать дюльферную станцию, но выяснился один нюанс: где мы, как мы тут оказались и вообще предыдущие четыре дня он не помнил", - поделился Александр Рындык.

(Александр Рындык (слева) и Алексей Голубев (справа), фото: из соцсети ВКонтакте)

Альпинист пишет, что сейчас с Алексеем Голубевым все хорошо, и через несколько дней они возвращаются домой.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph