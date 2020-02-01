Нижегородец сорвался со скалы на чемпионате по альпинизму в горах Ингушетии Спорт

Маршруты восхождения на чемпионате Фото: из соцсети ВКонтакте, Александр Рындык

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец Алексей Голубев сорвался со скалы на чемпионате по альпинизму, который проходит с 3 по 16 февраля 2020 года на горном массиве вершины "Кязи". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

Это случилось, когда нижегородская команда преодолевала один из этапов соревнования на высоте три тысячи метров.

Поднявшись к пострадавшему, спасатели оказали первую помощь и сопроводили его до лагеря у подножья горы. Помощь медиков также потребовалась. Альпинист получил ссадины и ушибы.

Второй участник команды Александр Рындык рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что это произошло на маршруте 12 5Б "Матинян", "который не имеет описания, только линия на фотографии".

"Утром, после продолжительной и крайне выматывающей тропежки, мы смогли подойти под маршрут, и я начал лезть лидером. Несмотря на сложное лазание по заснеженным скалам, я пролез две веревки, и в паре метров от места под станцию я сорвался. В полете из-за ненадежной породы были вырваны четыре якоря, обеспечив мне 20 метров полета. Через одну веревку Леша тоже решил проверить надежность своих точек, пролетел 20 метров и выдрал два якоря и френд. Третий срыв поставил точку на нашем восхождении. Еще один якорь отказался выполнять свое предназначение, и Леша, пролетев около 20 метров, повис под небольшим карнизом вниз головой", - говорится в посте.

"Следующие две минуты заставили меня изрядно испугаться и вспомнить все сценарии спасательных работ, ибо на мои крики Леша не отвечал и не двигался. К счастью, Леша пришел в сознание и даже смог сам организовать дюльферную станцию, но выяснился один нюанс: где мы, как мы тут оказались и вообще предыдущие четыре дня он не помнил", - поделился Александр Рындык.

(Александр Рындык (слева) и Алексей Голубев (справа), фото: из соцсети ВКонтакте)

Альпинист пишет, что сейчас с Алексеем Голубевым все хорошо, и через несколько дней они возвращаются домой.