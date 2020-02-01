"Регион полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты", - Андрей Гнеушев Политика

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородском кремле прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции под председательством заместителя губернатора Андрея Гнеушева 6 февраля 2020 года.

На заседании штаба особое внимание было уделено усиленному контролю за наличием противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях региона.

"На сегодняшний день регион полностью обеспечен всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Вчера я лично обошел несколько аптек - индивидуальные средства защиты в наличии", - заявил Андрей Гнеушев.

На совещании с членами правительства 5 февраля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

"В настоящее время обращений от нижегородцев по факту резкого роста розничных цен на маски медицинские и противовирусные препараты в территориальный орган Росздравнадзора управление ФАС не зафиксировано", - заявил Андрей Гнеушев.

На официальных сайтах Россздравнадзора, регионального минздрава и правительства Нижегородской области размещен номер телефона горячей линии по обеспечению населения средствами индивидуальной защиты: 8 (831) 411-89-31.

Андрей Гнеушев заметил, что в ближайшее время планируется провести межведомственные учения, чтобы в случае возникновения внештатной ситуации все службы региона были готовы и мобилизованы в максимально короткие сроки.

Напомним, 31 января в Нижегородской области создан оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин контролирует работу штаба. Базой для проведения диагностических исследований материала от больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCov) стал Институт (ФБУН НИИЭМ) им. И.Н. Блохиной в Нижнем Новгороде (ул. Малая Ямская, 71).