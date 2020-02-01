Создание сайтов компанией SoftMG

Для успешного развития бизнеса в любой сфере требуется грамотно оформленный сайт.

Без грамотно разработанного сайта сегодня пожалуй невозможно представить ни одну современную компанию. Заказать создание ресурса можно https://softmg.ru/. Компания SoftMG – это веб студия полного цикла.

На грамотно разработанном сайте всегда можно найти исчерпывающую информацию о компании. Ресурс всегда будет востребован потенциальными клиентами как источник достоверной информации. На сайтах компаний представлены данные о продукции, что позволит избежать мошенничества. Благодаря наличию виртуальной страницы в сети можно поддерживать контакт с потребителями, рекламировать товары и услуги.

Основные виды ресурсов

В короткое время специалисты компании создают сайт визитку. Это небольшой интернет-ресурс, состоящий из нескольких страниц. На нем содержится краткая информация о компании, предлагаемых товарах и, услугах. Также сайт визитка обязательно содержит контакты и схему проезда. Создание такого ресурса проводится в короткое время, так как в этом случае не разрабатываются сложные модули. Цель сайта визитки - сформировать имидж компании с целью привлечь потенциальных клиентов.

В компании SoftMG можно заказать разработку интернет-магазина под ключ. При этом предусмотрено его первичное наполнение. Основная цель такого ресурса – эффективная продажа товаров. . Поэтому сайт должен быть оптимизирован. Важными факторами успешности интернет магазина является его быстрая загрузка и стабильная работа. Специалисты продумывают не только все необходимые разделы, но и различные фильтры, которые упрощают поиск различных товаров. Все работы выполняются после согласования ТЗ с заказчиком, при необходимости оказываются грамотные консультации.

Корпоративный сайт имеет большое значение для успешной работы компании. На таком ресурсе, как правило, содержится много полезной информации о деятельности фирмы, ее товарах или услугах. Корпоративный сайт, созданный специалистами компании SoftMG – это эффективный многозадачный портал. Он ориентирован на налаживание связей с партнерами и потенциальными клиентами. Отличительной особенностью ресурса является сложная многоуровневая структура, состоящей из большого количества разделов и страниц. Структура корпоративного сайта всегда разрабатывается с учетом пожеланий заказчика. Только после согласования макета начинается разработка проекта.

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