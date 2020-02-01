Вязка арматуры

Большинство железобетонных конструкций невозможно укомплектовать арматурой заводского изготовления, так как изготовление и транспортировка длинных стержней затруднена. Чаще всего обвязку выполняют непосредственно на строительном объекте.

Использование арматуры в монолитном строительстве обеспечивает целостность бетонной конструкции и позволяет равномерно распределить сжимающие и растягивающие усилия. Правильно спроектированное соединение усиления является ключевым элементом создания рабочей схемы распределения нагрузок. На практике наиболее распространены следующие методы вязки арматуры: механическое соединение (муфты), сварное соединение, обвязка проволокой.

Соединение обвязкой

Соединение обвязкой является наиболее распространенным и экономичным способом, используемым в строительстве. Сварные и механические соединения требуют больших трудозатрат и навыков по сравнению с обвязкой.

Вязать арматуру достаточно легко. Ее соединяют вязальной проволокой толщиной от 1,2 до 1,4 мм из отожженной низкоуглеродистой стали при помощи специального крючка в местах стыков. Для начала необходимо согнуть проволоку длиной от 25 до 50 см пополам затем пропустить петлю в месте соединения и захватить ее крючком, после этого следует закрутить петлю вокруг второго конца проволоки, держа ее под натяжением, но натягивать сильно не стоит так как проволока может порваться.

Крючок для вязки арматуры можно сделать своими руками из стальной проволоки диаметром от 3 до 5 мм. Для ускорения процесса вязки арматуры можно воспользоваться обычным шуруповертом, но для начала необходимо настроить его скорость, иначе можно просто разорвать проволоку. При больших объемах арматурных работ целесообразно купить пистолет для арматуры с помощью которого вязка значительно ускоряется. Пистолет сводит участие человека почти до нуля, а качество соединений получается более высоким.

Сварные соединения

Сварные соединения используются редко, так как это сложно технически и может негативно повлиять на прочность арматурных стержней при заливке цемента. Сварные соединения используются для арматуры диаметром более 36 мм. Этот метод так же используют в перегруженных местах где необходима большая сила момента.

Необходимо избегать данного метода при отсутствии квалифицированной рабочей силы или для стержней с плохими характеристиками для свариваемости, поэтому цена арматуры, используемой в проекте будет выше. Перед проведением сварного армирования необходимо провести надлежащий химический анализ стальной арматуры и полевой контроль качества стали.

Механическое соединение

Механическое соединение или соединение с помощью муфт является достаточно новым типом вязки арматуры в строительной промышленности. Однако оно имеет много преимуществ по сравнению с обычной обвязкой. Рассмотрим некоторые из них:

- Почти исключено возникновение ошибки из-за неправильного подбора диаметра проволоки.

- Возможно получать непрерывную длину металлопроката.

- Потери стали уменьшаются

- Мы можем использовать соединители в качестве дюбелей. Это сохраняет материал опалубки.

- Механические соединения не создадут стального скопления

- Соединители обеспечивают большую гибкость форм.

Механические соединители бывают двух типов: резьбовые и обжимные муфты Основное применение обжимные муфты нашли в ремонтных работах. Они дороже по сравнению с резьбовыми соединителями и, следовательно, широко не используются.

На сегодняшний день обвязка является самым популярным типом соединения арматуры, несмотря на то что соединение муфтами имеет больше преимуществ. Обвязка дешевле и экономичней.

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