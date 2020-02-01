Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, ДТП произошло 6 февраля около 20:20 на 389 км. трассы М-7 в посёлке Гнилицкие дворики.
ДТП произошло с участием автомобиля Škoda и тягача Mercedes-Benz. Три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Детей среди пострадавших нет.
Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего.
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