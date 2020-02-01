Последние новости рубрики Происшествия
07 февраля 2020 09:49  [179] Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области
06 февраля 2020 10:51  [828] Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области
05 февраля 2020 17:44  [741] Более 240 аварий произошло в Нижнем Новгороде по вине водителей автобусов в 2019 году
05 февраля 2020 17:25  [1746] ГИБДД назвала самые аварийные районы Нижнего Новгорода в 2019 году
05 февраля 2020 13:10  [2456] Нижегородец подозревается в убийстве напарника по бизнесу
05 февраля 2020 12:55  [865] Драгдилер из Выксы осужден за попытку сбыта 15 кг наркотиков
05 февраля 2020 12:26  [1681] Массовое ДТП с участием четырех большегрузов произошло на трассе М-7 в Нижегородской области
05 февраля 2020 10:08  [1049] Жители Удмуртии пытались провезти на территорию Нижегородской области психотропные вещества
04 февраля 2020 14:17  [1070] Подозреваемого в хранении боеприпаса в подвале дома на ул. Светлоярской поместили в психиатрический стационар
04 февраля 2020 11:10  [1009] Житель Дзержинска два года получал социальные выплаты для многодетных семей, имея только одного ребенка
Происшествия

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

07 февраля 2020 09:49  [179] Происшествия

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло 6 февраля около 20:20 на 389 км. трассы М-7 в посёлке Гнилицкие дворики.

ДТП произошло с участием автомобиля Škoda и тягача Mercedes-Benz. Три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Детей среди пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph