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Общество

Три бурых медвежонка родились в зоопарке "Лимпопо" Нижнего Новгорода

07 февраля 2020 10:58  [1] Общество

Три бурых медвежонка родились в зоопарке "Лимпопо" Нижнего Новгорода

Как сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка "Лимпопо", у пары бурых медведей Балу и Ляля пополнение: пока отец находится в зимней спячке, Ляля родила троих малышей. После рождения малышей она находится на грани сна и бодрствования, но время от времени просыпается, осматривает и облизывает медвежат.

По словам сотрудников зоопарка, в таком состоянии она будет находиться до наступления тепла.

Напомним, в прошлом году медведица родила в середине января. По договорённости медвежат отправили в Росгосцирк.

СПРАВКА:
Каждую осень медведи умеренных и полярных широт (в частности бурый и черный) начинают готовиться к спячке.
Спячка медведей в некоторых случаях длится до полугода. Во время спячки некоторые виды, например, черный медведь (Ursus americanus), снижают пульс с 55 ударов в минуту до примерно 9. Уровень метаболизма снижается на 53%. Естественно, все это время медведи не едят, не пьют и не производят отходы жизнедеятельности.
Медведи не замерзают. Температура их тела во время спячки остается достаточно высокой, что позволяет им очнуться в случае какой-либо опасности, выйдя из берлоги.
Кстати, медведь в берлоге вовсе не сосет лапу. Дело в том, что в январе и феврале происходит смена кожного покрова на подушечках лап. Старая кожа лопается, зудит, что причиняет медведю неудобства. Для того, чтобы облегчить зуд, медведь облизывает лапы.

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