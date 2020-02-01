Как подготовить парник к зиме?

Стационарные теплицы, которые используются исключительно весной и летом, осенью нуждаются в подготовке к предстоящей зимовке. Любая по размеру и конфигурации теплица требует правильного обслуживания, что станет залогом получения хорошего урожая в следующем сезоне ее эксплуатации. Больше про теплицы из поликарбоната смотрите на странице https://teplitsamarket.com.ua/teplici/
Для установки на участке можно купить теплицу любого размера и конструкции, но в уходе нуждаются все постройки. Дополнительно для теплицы можно подобрать качественный сотовый поликарбонат. В зависимости от периода года подбирается толщина от 4-6 мм для весны осень. Для зимы применяется 8-10 мм. Правильно подобранный сотовый поликарбонат значительно уменьшит затраты на отопление. Более про сотовый поликарбонат смотрите тут. Подготовить саму теплицу к предстоящему сезону очень просто, для этого потребуется проведения определенного комплекса работ:
Качественная подготовка теплиц к зимовке поможет предотвратить разрушение постройки и продлит срок их эксплуатации. С наступлением зимы рекомендуется повторить все процедуры, которые отнимут минимум времени и помогут быстро и просто приступить к основным работам в парнике.
После того как сама теплица подготовлена к зиме, необходимо провести ряд работ, связанных с внутренней организацией консервации. Такие процедуры не займут много времени и помогут сэкономить его весной, когда придется заниматься другими задачами, связанными с посадкой:
Когда проводятся процедуры внутренней уборки не стоит забывать и про рабочий инвентарь, одежду и другие аксессуары. Если в теплице обустроены высокие грядки с помощью дополнительных материалов, они проверяются на целостность и прочность, проводятся мелкие ремонтные работы.
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