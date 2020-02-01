Как подготовить парник к зиме?

Как правильно подготовить теплицу к будущей зимовке

Стационарные теплицы, которые используются исключительно весной и летом, осенью нуждаются в подготовке к предстоящей зимовке. Любая по размеру и конфигурации теплица требует правильного обслуживания, что станет залогом получения хорошего урожая в следующем сезоне ее эксплуатации. Больше про теплицы из поликарбоната смотрите на странице https://teplitsamarket.com.ua/teplici/

Подготовка к зиме и основные работы по уходу за теплицами

Для установки на участке можно купить теплицу любого размера и конструкции, но в уходе нуждаются все постройки. Дополнительно для теплицы можно подобрать качественный сотовый поликарбонат. В зависимости от периода года подбирается толщина от 4-6 мм для весны осень. Для зимы применяется 8-10 мм. Правильно подобранный сотовый поликарбонат значительно уменьшит затраты на отопление. Более про сотовый поликарбонат смотрите тут. Подготовить саму теплицу к предстоящему сезону очень просто, для этого потребуется проведения определенного комплекса работ:

очистка от загрязнений и мойка внешних стен, пыль и грязь могут задерживать снежные наносы и препятствовать самостоятельному очищению стен и кровли или скатов теплицы;

осмотр постройки для выявления незначительных повреждений и проведения мелких ремонтных работ, без них невозможно сохранить герметичность сооружения;

замена поврежденных панелей, ремонт пленочного покрытия или полировка сотового поликарбоната, что снизит риск более сложного и затратного ремонта постройки.

дополнительно можно установить на грунт агроволокно черное для мульчирования. Более подробно про агроволокно черное смотрите на странице https://teplitca.kiev.ua/g9756674-agrovolokno

Качественная подготовка теплиц к зимовке поможет предотвратить разрушение постройки и продлит срок их эксплуатации. С наступлением зимы рекомендуется повторить все процедуры, которые отнимут минимум времени и помогут быстро и просто приступить к основным работам в парнике.

Работы внутри теплицы и основные этапы подготовки к зиме

После того как сама теплица подготовлена к зиме, необходимо провести ряд работ, связанных с внутренней организацией консервации. Такие процедуры не займут много времени и помогут сэкономить его весной, когда придется заниматься другими задачами, связанными с посадкой:

удаление верхнего слоя почвы с грядок, в нем могут находиться семена растений и личинки насекомых или вредителей;

дезинфекция всех поверхностей способствует уничтожению бактерий, грибов и вирусов, что повысит здоровую атмосферу в парнике;

обработка стеллажей и инструментов, очищение их от грязи и полноценная подготовка к следующему сезону.

Когда проводятся процедуры внутренней уборки не стоит забывать и про рабочий инвентарь, одежду и другие аксессуары. Если в теплице обустроены высокие грядки с помощью дополнительных материалов, они проверяются на целостность и прочность, проводятся мелкие ремонтные работы.

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