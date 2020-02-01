Как правильно настроить сниппет в Яндекс и Google?

Сниппет представляет собой краткое описание страницы, отображаемое в выдаче поисковиков. От качества его настройки зависит привлекательность данной страницы для пользователей поисковой системы.

Сниппет – это часть поисковой выдачи, представляющая собой блок со сведениями о конкретной странице. Главной задачей сниппета считается информирование пользователя о ее содержании. На основании этих сведений пользователь сможет принять решение о целесообразности посещения того или иного сайта.

Составляющие сниппета

Перед тем, как настроить сниппет в Яндекс и Google, владельцам сайтов следует познакомиться с его основными элементами: заголовком, описанием и адресом. Дополнительно в сниппете могут быть указаны другие элементы: адрес компании, контактный телефон, быстрые ссылки, рейтинг, число отзывов и т.д. Стоит добавить, что слова в сниппете, совпадающие с поисковым запросом, отмечаются жирным шрифтом. За счет этого пользователь сможет понять насколько точно соответствует контент данного сайта тому, что он ищет.

Важность сниппета

Учитывая такую важность сниппета, сайтовладельцам следует подходить к вопросу его формирования с максимальной ответственностью. От качества сниппета зависит его кликабельность и, соответственно, посещаемость сайта. Поэтому многие владельцы сайтов предпочитают пользоваться услугами опытных SEO-специалистов из проверенных диджитал-компаний.

Если же сайтовладелец сомневается в том, что его знаний будет достаточно для проверки работы «сеошника» и, соответственно, оценки качества выполнения поставленных задач, ему стоит знать основные способы мониторинга действий SEO-специалиста. К таким способам стоит отнести проверку посредством сервиса SE Ranking. Но перед тем, как проверить SEO специалиста, отвечающего за формирование сниппета, стоит позаботиться о:

внутренней оптимизации сайта;

четкой формулировке технического задания, которое должно быть согласовано со специалистом.

Настройка сниппета

Чаще всего сниппет оформляется в виде навигационной цепочки, которая ведет в различные разделы сайта. Но стоит учитывать, что поисковики строят подобные цепочки только в сниппетах крупных сайтов с понятной структурой.

Для настройки сниппетов принято использовать микроразметку, благодаря которой в них можно указать дополнительные сведения о сайте: быстрый ссылки, адрес компании, стоимость товаров, информацию о доставке, рецепты и т.д. При помощи микроразметки также добавляются ссылки на аккаунты в соцсетях, рейтинги, отзывы, расписания, логотипы, картинки по рецептам и много другое. Стоит добавить, что в мобильной выдаче поисковой системы Google также реализована возможность добавления карусели.

В целом сниппеты играют важнейшую роль в формировании положительной репутации сайта. Более того, от них напрямую зависит уровень посещаемости веб-ресурса. Поэтому любому сайтовладельцу следует обратить особое внимание на эту возможность увеличения трафика.

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