Курсы английского языка в Киеве

Киевская школа английского языка English Prime существует уже более пятнадцати лет, с 2005 года. Она заслужила репутацию высококлассного учебного заведения, где преподаются курсы английского https://englishprime.ua/kursy-anglijskogo-yazyka-vozle-metro-kpi/. Основной акцент в обучении делается на приобретение человеком практических навыков речи, письма и свободного общения. А также понимания английского языка.

Особенности

Обучение основывается на проекте организации Международное Прикладное Образование. Это курс под названием ESL. Он позволяет достичь хорошего уровня общения на английском языке за 5-9 месяцев учебы. Тогда, как классические формы обучения, потребуют на достижение такого уровня около пяти лет.

Сегодня школа имеет семь филиалов в Киеве. В них работает свыше ста специалистов. Они способны обучать до 2500 студентов.

Курсы школы

Учебное заведение предлагает несколько основных курсов изучения английского языка. Это:

для начинающих;

для школьников;

мастерский курс;

интенсив;

бизнес-английский;

курс для путешественников;

для собеседования;

advanced listening skills;

курс подготовки к IELTS;

курсы для взрослых.

Курсы помогают преодолеть языковой барьер и научиться разговорному английскому в короткие сроки. 80% времени на занятиях посвящено практическому общению.

Филиал вблизи метро КПИ

Один из филиалов школы расположен около станции киевского метрополитена КПИ. Здесь учат свободно говорить на английском без книг и заучивания теоретических данных. Занятия проводятся для разных возрастных категорий. В этот филиал может прийти взрослый, ребенок или подросток и обучаться в кругу сверстников. Есть курсы для тех, кто только делает первые шаги в английском и для тех, кто уже достиг определенных результатов и готов заниматься на уровне Advanced. Есть курсы для людей, которые нуждаются в постановке речи для собеседований. Например, для студентов, поступающих в ВУЗы, где преподавание ведется на английском языке.

Курсы для путешественников позволят приобрести навыки общения для туристических поездок, отдыха за рубежом и пр. Человек не будет иметь трудностей в отеле или гостинице, при общении на таможне. Авторские курсы подготавливают к сдаче экзамена IELTS.

В школе действуют клубы выходного дня, позволяющие поддерживать уровень знания языка.

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