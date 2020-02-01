Преимущества покупки Toyota у официального дилера

Toyota Highlander и Fortuner – кроссоверы премиум-класса, автомобили, зарекомендовавшие себя как маневренные, комфортабельные и проходимые транспортные средства.

Мощный и выносливый силовой агрегат, безупречное внутреннее убранство салона, высокий уровень безопасности водителей и пассажиров – это лишь самый незначительный перечень бонусов и привилегий, которые по достоинству оценит новый владелец данных авто.

Цена Toyota Highlander 2020 года будет варьироваться в зависимости от конечной комплектации авто, а также от пакетов внутреннего и внешнего оснащения.

По каким причинам для покупки автомобилей линейки Toyota, вам следует обратиться в салон официального дилера

Чтобы приобрести Тойота Фортунер, вы можете воспользоваться услугами различных автосалонов, но официальный дилерский центр Тойота в Уфе предложит вам безупречное качество сборки автомобиля и гарантирует отсутствие любых финансовых рисков, связанных с оформлением и регистрацией договора купли-продажи.

Среди других центров по продаже авто Toyota, официальное представительство выгодно отличаемся следующими преимуществами:

перед непосредственной покупкой транспортного средства каждому клиенту предоставляется возможность бесплатного тест-драйва, благодаря которому вы сами сможете убедиться в высоких скоростных характеристиках, маневренности и динамичности движения автомобиля;

в отличие от других компаний, специализирующихся на продаже японских авто, поставка Тойота Фортунер и Хайлендер реализована напрямую с конвейеров предприятия-изготовителя, где осуществляется непрерывный контроль качества производства;

разумная цена на автомобили Toyota (по сравнению с другими автоцентрами);

гарантируется безупречное качество сборки автомобилей, а также надежность и высокий средний срок эксплуатации оригинальных узлов и агрегатов;

организовано послепродажное технической обслуживание всех моделей линейки Тойота.

Что входит в компетенцию специалистов официального дилерского центра

Чтобы купить Тойота Фортунер у официального дилера или воспользоваться возможностью бесплатного тест-драйва, вы можете позвонить в одну из специализированных компаний.

При возникновении любых спорных вопросов, связанных с техническими характеристиками или послепродажным обслуживанием авто, получите профессиональную консультацию одного из сотрудников официального дилерского центра Тойота в Уфе.

В области их компетенции: запись на прохождение тест-драйва, индивидуальное обсуждение окончательной стоимости покупки, возможностей привлечения кредита, наличия дополнительных комплектов внутреннего оснащения, возможных вариантов оплаты (включая наличный и безналичный расчет).

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