Оконные конструкции из древесины

Деревянные окна современного типа – это высококачественные конструкции. Их рама состоит из массива древесины, а в качестве светопроводящей части применяют инновационные стекла и стеклопакеты. Компания Vinchelli является российским производителем оконных конструкций. Несмотря на итальянское название, она создавала окна с 1996 года. И лишь в 2000-х годах была выкуплена и модернизирована владельцами из Италии. На ее сайте okna-vinchelli.ru можно узнать много полезной информации об услугах и продукции. Оконные конструкции производителя установлены на многих объектах государственных учреждений, общественных организаций, в жилых многоквартирных домах, частной недвижимости и пр.

Завод компании находится на территории свободной экономической зоны в Белоруссии. Его производство включает инновационные устройства и оборудование, уникальные станки. Они позволяют создавать конструкции высокого качества и эксплуатационной надежности с отличными эстетическими показателями.

Достоинства деревянных окон производителя

Высокие показатели теплоизоляции и подавления шумов с улицы.

Долговечное покрытие, которое не теряет своих качеств более 25-ти лет (технология VINLINE).

Собственное производство, оснащенное современным оборудованием.

Многофункциональные стекла и стеклопакеты с отличными эксплуатационными и техническими свойствами.

Отделка и покраска конструкций по уникальной итальянской технологии.

Оптимальное соотношение стоимости и качества.

Для производства деревянных рам используются такие материалы, как дуб, сосна, лиственница. А также комбинация алюминия и древесины. В качестве светопроводящего элемента используются стекла и стеклопакеты SUNGUARD. Они созданы по европейской энергоэффективной технологии. Их отличительными чертами являются высокая нейтральность, звукоизоляция, обеспечение комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего года в любой сезон.

Офис компании расположен в Москве. Для консультаций и получения дополнительной информации стоит обратиться к менеджеру, контакты указаны на сайте.

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