Нижегородец незаконно обналичил 33 млн рублей Экономика

Нижегородец незаконно обналичил 33 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по решению Нижегородского районного суда 39-летнему мужчине назначено наказание - 1 год 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Он признан виновным в совершении преступления по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере).

Судом установлено, что с февраля 2016 года по май 2018 года в нарушение требований Федерального закона, мужчина, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств.

В результате незаконной банковской деятельности им извлечен доход на общую сумму более 33 млн рублей.