ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 6% годовых на заседании 7 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.), в октябре — сразу на 0,5 п.п. Затем в декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 п.п., опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года.

Согласно информации, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Темпы роста российской экономики во втором полугодии 2019 года увеличились. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. По прогнозу банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция по итогам 2020 года составит 3,5–4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.