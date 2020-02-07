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Бизнес

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал УФАС в деле о "ГлавУКС"

07 февраля 2020 16:23  [356] Бизнес

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал УФАС в деле о "ГлавУКС". Решением суда МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" ООО "Ассоциация", ООО "Линия", ООО "Элит-Альянс", ООО "Оптснаб", ООО "Офислайн", ООО "Комус-Приволжье", ООО "Промрезерв" признаны нарушившими статью 16 Закона о защите конкуренции при заключении договоров на выполнение проектных работ, оказание ремонтно-строительных работ, поставка мебели, поставка компьютерной техники, поставка товаров для оборудования сцены. Об этом сообщили в нижегородском УФАС.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы, представленные прокуратурой Нижнего Новгорода, свидетельствовавшие о систематичности дробления сделок, зачастую миллионных, заключенных между МКУ "ГлавУКС" и остальными вышеперечисленными хозяйствующими субъектами.

Эти действия прикрывались положением п.4 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе. Указанная правовая норма предусматривает для заказчика возможность заключения закупок "малого объема", но лишь в случаях, когда проведение конкурентных процедур нецелесообразно ввиду несоответствия организационных затрат на проведение закупки самой стоимости закупки.

Однако заключенные между МКУ "ГлавУКС" и другими хозсубъектами договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными договорами, поскольку имеют фактическую направленность на достижение единой хозяйственной цели. Заказчиком и подрядчиком по ним являются одни и те же лица, зачастую с одинаковым сроком исполнения договоров. Заключение множественных договоров в этой ситуации является уклонением от исполнения требований части 2 статьи 8 Закона о контрактной системе. Дробление единого предмета закупки на множество однотипных договоров, направлено на формальное соблюдение условий, необходимых для заключения контракта неконкурентным способом.

Данные обстоятельства позволили антимонопольному органу сделать вывод о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

Исполнение соглашения, исходя из имеющейся в Нижегородском ФАС России информации, продолжалась на протяжении 2017-2018 годов.

Решение Арбитражного суда Нижегородской области вступит в законную силу по истечении одного месяца с момента его принятия, если не будет обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

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