Арендатор Сормовского парка планирует построить понтонный мост до ул. Ярошенко Общество

Арендатор Сормовского парка планирует построить понтонный мост до ул. Ярошенко. Об этом стало известно в ходе выездного совещания депутатов Думы Нижнего Новгорода 7 февраля 2020 года.

"Парк стал значимым и востребованным, а добраться до него сложно. Мы планируем сделать понтонный мост и парковку, чтобы люди могли на транспорте доезжать до улицы Ярошенко и через мост более комфортно и быстро попадать в парк", – передает пресс-служба Гордумы слова гендиректора ООО "Сормовский парк" Владимира Планкина.

Он также рассказал депутатам, что на территории существующего городка аттракционов планируется сделать центр парка с большим фонтаном, к которому будут вести две широкие аллеи.

"Мы не скрываем, что может быть, найдется инвестор для того, чтобы вложиться в какие-то направления развития парка. Это очень важно, потому что собственных средств города на это не хватает", - сказал заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, земельный участок площадью 82 гектара находится в аренде у ООО "Сормовский парк". В аренду и на хранение арендатору также предоставлена часть муниципальных объектов. Светлана Помпаева напомнила, что в настоящее время договорные отношения с арендатором продлены в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что суд поддержал нижегородскую администрацию по делу об отказе в заключении договора аренды с ООО "Сормовский парк".