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Общество

Генподрядчик по реконструкции Заревской объездной дороги в Дзержинске планирует начать работы в апреле

07 февраля 2020 18:00  [78] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Генподрядчик по реконструкции Заревской объездной дороги в Дзержинске (ул.Красноармейская) планирует начать работы в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области по итогам выездного совещания с участием руководителей Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, администрации Дзержинска и генподрядчика по поручению главы региона Глеба Никитина.

Государственный контракт Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области с компанией "Эйдос" заключен 30 января 2020 года. Цена контракта составила 431 млн рублей. Срок окончания работ - 31 октября 2021 года.

О том, что эта дорога в числе других будет отремонтирована в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году, стало известно в январе. Полный список дорог опубликован на сайте минтранса.

За два года проезжую часть протяженностью 2 км подрядчик должен расширить до четырех полос, по обеим сторонам дороги построить ливневую канализацию, заменить все остановочные павильоны, которые будут располагаться на заездных карманах, установить освещение и шумозащитные экраны.

"Заревская объездная - достаточно сложный объект. Во-первых, он находится в черте города, значит, во время реконструкции мы должны минимизировать неудобства для жителей. Во-вторых, на этой территории большое количество инженерных коммуникаций, которые предстоит вынести, чтобы начать работу. Кроме того, в проект реконструкции включен железнодорожный переезд завода им. Свердлова, с руководством которого сейчас прорабатывается вопрос предоставления технологических окон", - подчеркнул заместитель директора ГКУ НО "ГУАД" Андрей Левдиков.

По итогам совещания генподрядчик подтвердил свою готовность выйти на объект уже в начале апреля.

"Оценка состояния улицы Красноармейской показала, что ее необходимо реконструировать. Учитывая, что Заревская объездная - это стратегический объект городской инженерной сети и одна из основных транспортных артерий Дзержинска, мы смогли отстоять свою позицию в минтрансе России, и реконструкция дороги стала частью нацпроекта", - отметил Глеб Никитин.

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