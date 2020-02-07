Организации по переработке рыбы планируется поддержать из областного бюджета Бизнес

Организации по переработке рыбы планируется поддержать из областного бюджета. Об этом руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко сообщил при обсуждении в рамках Парламентского дня вопросов комплексной переработки аквакультуры.

В частности, по его данным,в настоящее время в регионе фиксируется рост объёмов производства рыбы. Так, в 2019 году было произведено 684 тонны рыбной продукции, тогда как в 2018 году – 630 тонн. По мнению специалиста это означает, что в регионе назрел вопрос стимулирования комплексной переработки и рационального использование сырья рыбной промышленности.

Согласно информации, поддержать предприятия планируется с помощью новой меры субсидирования – компенсации прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.

"Это позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке", - подчеркнул Николай Бондаренко.

Отмечается, что при переработке собственной продукции будет расширен ассортимент производимой рыбной продукции (копченые изделия, консервированные продукты, полуфабрикаты).

В госохотнадзоре также напомнили, что в 2020 году продолжится предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры. Компенсация планируется не только за 1 кг реализованной живой рыбы, но и за 1 кг, направленный на свою переработку, что дополнительно будет стимулировать переработку своей продукции.

Ранее сообщалось, в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована программа "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. В 2020 году запланировано 20,1 млн рублей на выплату субсидии.

К концу 2021 года планируется достичь показателя производства рыбы 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев.