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Бизнес

Организации по переработке рыбы планируется поддержать из областного бюджета

08 февраля 2020 12:43  [233] Бизнес

Организации по переработке рыбы планируется поддержать из областного бюджета. Об этом руководитель комитета госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко сообщил при обсуждении в рамках Парламентского дня вопросов комплексной переработки аквакультуры.

В частности, по его данным,в настоящее время в регионе фиксируется рост объёмов производства рыбы. Так, в 2019 году было произведено 684 тонны рыбной продукции, тогда как в 2018 году – 630 тонн. По мнению специалиста это означает, что в регионе назрел вопрос стимулирования комплексной переработки и рационального использование сырья рыбной промышленности.

Согласно информации, поддержать предприятия планируется с помощью новой меры субсидирования – компенсации прямых затрат на строительство и реконструкцию объектов рыбоводной инфраструктуры.

 "Это позволит создать новые помещения для хранения рыбы, для инкубационных цехов, а также для комплексов по переработке", - подчеркнул Николай Бондаренко.

Отмечается, что при переработке собственной продукции будет расширен ассортимент производимой рыбной продукции (копченые изделия, консервированные продукты, полуфабрикаты).

В госохотнадзоре также напомнили, что в 2020 году продолжится предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на один килограмм реализованной продукции товарной аквакультуры. Компенсация планируется не только за 1 кг реализованной живой рыбы, но и за 1 кг, направленный на свою переработку, что дополнительно будет стимулировать переработку своей продукции.

Ранее сообщалось, в 2018 году губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным была инициирована программа "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. В 2020 году запланировано 20,1 млн рублей на выплату субсидии.

К концу 2021 года планируется достичь показателя производства рыбы 729 тонн в год, что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев.

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