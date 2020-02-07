Водитель и два пассажира погибли из-за наезда автомобиля на дерево в Ардатовском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Водитель и два пассажира погибли из-за наезда автомобиля на дерево на ул.Ленина села Кузятово в Ардатовском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 8 февраля 2020 года.

Авария произошла 8 февраля около 01:50. Водитель автомобиля отечественного производства - мужчина 1987 года рождения (стаж 2 года), не справился с управлением и наехал на дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира (мужчины 1996 и 1977 годов рождения) скончались. Еще один пассажир – мужчина 1995 года рождения госпитализирован в лечебное учреждение. Проводится доследственная проверка.