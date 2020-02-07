Несовершеннолетний нетрезвый студент повредил имущество в общежитии нижегородского механического техникума Общество

Несовершеннолетний нетрезвый студент повредил имущество в общежитии нижегородского механического техникума. Как сообщили в региональной прокуратуре со ссылкой на прокуратуру Сормовского района, в ходе проведенной проверки в механическом техникуме выявлен факт не информирования правоохранительных органов о нахождении одного из студентов в помещении общежития в состоянии алкогольного опьянения, который в том числе совершал хулиганские действия, повредил имущество техникума.

Прокуратурой в отношении заместителя директора механического техникума возбуждено административное дело за несвоевременное представление сведений о пьяном студенте

В связи с нарушением требований федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" директору техникума внесено представление.

Кроме того, в отношении заместителя директора, отвечающего за данное направление работы, прокурором вынесено постановление о возбуждении дела по ст. 19.7 КоАП РФ (несвоевременное представление сведений).