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Общество

Несовершеннолетний нетрезвый студент повредил имущество в общежитии нижегородского механического техникума

10 февраля 2020 11:29  [118] Общество

Несовершеннолетний нетрезвый студент повредил имущество в общежитии нижегородского механического техникума. Как сообщили в региональной прокуратуре со ссылкой на прокуратуру Сормовского района, в ходе проведенной проверки в механическом техникуме выявлен факт не информирования правоохранительных органов о нахождении одного из студентов в помещении общежития в состоянии алкогольного опьянения, который в том числе совершал хулиганские действия, повредил имущество техникума.

Прокуратурой в отношении заместителя директора механического техникума возбуждено административное дело за несвоевременное представление сведений о пьяном студенте

В связи с нарушением требований федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" директору техникума внесено представление.

Кроме того, в отношении заместителя директора, отвечающего за данное направление работы, прокурором вынесено постановление о возбуждении дела по ст. 19.7 КоАП РФ (несвоевременное представление сведений).

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