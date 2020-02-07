Биография Ренато Усатого: благотворительность, борьба с коррупцией и пост мэра

Усатый Ренато Георгиевич, уроженец молдавского города Фалешты, воспитывался в семье учителей. Получил высшее образование по специальности «иностранные языки» и долгое время занимался бизнесом — сначала в родной Молдове, потом в Российской Федерации. В 2005 году он основал собственную компанию ВПТ-НН в Нижнем Новгороде. Фирма специализируется на твердосплавных инструментах и является одним из основных подрядчиков ОАО «Российские железные дороги». В 2015 году для поддержки городских и сельских инициатив в Молдове политик учредил благотворительный фонд «Ренато Усатый». Организация выделяет средства на развитие инфраструктуры молдавских городов, спонсирует строительство значимых муниципальных объектов и оказывает адресную социальную помощь. В политику Усатый Ренато пришел в 2014 году. Через год он выиграл выборы мэра в городе Бельцы.

Борьба с коррупцией и массовые протесты

В 2014 году Ренато Усатый объявил, что из банковской системы страны незаконно выводятся огромные средства. В сентябре 2015 года Усатый Ренато Георгиевич объявил о начале массового бессрочного протеста в Кишиневе. Сообщая об акции, он заявил, что в ней примут участие от 20 до 30 тысяч человек. Участники «Нашей Партии», которую возглавлял Ренато Усатый, выдвинули властям следующие жесткие требования:

● проведение досрочных парламентских выборов;

● отставка президента страны;

● проведение всенародных выборов главы Молдавии;

● смена руководства силовых ведомств страны.

23 октября Служба информации и безопасности Молдовы арестовала Усатого Ренато. Через два дня его освободили. Впоследствии на политика не раз заводили уголовные дела. В 2018 году Интерпол признал их политическими.

Путь примара: как Ренато Усатый стал главой Бельц

Ренато Георгиевич Усатый впервые возглавил администрацию города Бельцы в 2015 году, набрав 74% голосов избирателей. В 2017 году после произошедшего в регионе «мусорного кризиса» он предложил провести в Бельцах референдум о доверии к нему как к мэру. Политик заявил, что готов добровольно уйти в отставку, если за это проголосуют 50% плюс хотя бы еще один человек.

Плебисцит не состоялся, однако примар все равно покинул пост: против Ренато Усатого завели уголовное дело, после которого политик уехал из Молдовы.

Усатый Ренато снова занял должность мэра Бельц в октябре 2019 года после первого тура местных выборов.

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