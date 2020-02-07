Новостройки в Одессе – выбор отличного жилья

Любители моря и неповторимой южной культуры давно высоко ценят Южную Пальмиру за ее гостеприимность и яркий внешний облик. Здесь царит атмосфера курорта, куда ежегодно приезжают туристы из соседних регионов и зарубежья, чтобы провести незабываемый отдых. Не зря проживание здесь считается счастьем – чистый морской воздух, уютные улицы, многолетняя история привлекают все больше людей. На рынке недвижимости представлены объекты любого типа и стоимости, а найти подходящий готовы помочь квалифицированные специалисты. Новостройки в Одессе с https://premier-odessa.com.ua - это залог правильного выбора и удачного вложения средств. Мы предоставляем клиентам обширную базу предложений, а также квалифицированную поддержку и помощь в решении юридических вопросов.

Столь ответственный шаг как покупка новостроя требует профессионального консультирования. Наш город делится на четыре района, каждый из которых отличается своими преимуществами. При подборе квартиры или дома покупатель ориентируется на свой бюджет и требования к будущему месту проживания. На стоимость оказывают влияния следующие факторы:

расположение строения;

квадратура помещения;

планировка;

состояние на момент покупки;

наличие условий.

Приморский район, охватывая исторический центр и зону побережья, считается престижным и высоко востребованным. Отсюда открываются потрясающие пейзажи, а рядом есть вся нужная инфраструктура. Сейчас активно ведется строительство новых домов в Аркадии и на Фонтане, ценовая категория апартаментов в которых варьируется от недорогих до элитных. Киевский и Суворовский районы, несмотря на удаленность от центра, стремительно благоустраиваются, предлагая жителям все необходимые удобства. Тут застройщики возводят многоэтажные жилые комплексы с собственной просторной территорией. Их плюсы – в удобных планировках, системе охраны, отдельно расположенных паркингах, инновационном техническом оснащении. Дополнительным преимуществом станет приемлемая цена жилья на поселке Котовского или на Таирова. Малиновский район относится к старой части Одессы, при этом сегодня ему уделяется внимание властей в плане реконструкции и обустройства. Купить квартиру в новострое в районе Молдаванки обойдется недорого, а близкое расстояние к центру и уникальный местный колорит непременно привлекут покупателей.

Приобретение новостроя может рассматриваться и как инвестиционное вложение – объект в будущем можно сдавать в аренду или перепродать, тем самым обеспечив себе доход.

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