Где найти полезные игры для детей?

Современных мам и пап уже не удивляет, что дети так активно интересуются виртуальным миром. Разработчики компьютерных приложений учитывают это, и с каждым днем в сети можно найти все больше детских игр на любой вкус. На развлекательном сайте Tonna-Games.ru есть целые разделы, посвященные добрым и познавательным историям, досуг в компании которых будет полезным и интересным для мальчиков и девочек.

Развитие логического мышления и воображения

Многие мультяшные персонажи: Лунтик, Фиксики, Уми Зуми, становятся потом героями ярких позитивных игр. Детишки охотно с полюбившимися чудаками выполняют различные задачки на логику, внимательность и усидчивость. Конечно, стоит бдительно следить за тем, сколько времени чадо проводит перед монитором компьютера или экраном телефона, планшета.

Но как альтернативный вариант, полезные игры для детей такого формата могут научить толковым навыкам. Столько есть отменных пазлов, которые удобно собирать, детальки не теряются, всегда на виду, можно одну картинку сложить из разного количества частей, постепенно повышая сложность. Или пособирать лего. Не нужно опустошать витрины, на Тонна-Геймс уйма классного пиксельного конструктора.

Учим цифры и буквы

Достойных аналогов азбук и таблиц с числами тоже хватает. Можно ознакомиться с числовым рядом в обществе ушастых Барбоскиных или Смешариков, поучить буквы и слоги с пушистыми зверушками или Машей и Медведем. Такие учителя вызывают повышенный интерес к выполнению заданий и поручений.

Даже вредные мальчишки и девчонки проявят чудеса смекалки и охоту обучаться. Игры на сложение и вычитание, аркады с цветами, съедобным и несъедобным, про правила дорожного движения. Все это собрано в одном месте и можно каждый день своему любознательному непоседе устраивать занимательные мероприятия, извлекая из этого оптимальную пользу.

Универсальная палочка выручалочка

Надо принять тот факт, что технический прогресс не остановить и максимально выгодно использовать его достижения. Мультсериалы закончились, а кроха просит Свинку Пеппу? Не проблема, эта озорница вместе с братцем Джорджем и родителями организует онлайн игры на развитие мелкой моторики или наблюдательности.

Малышка Хэйзел – тоже хорошая напарница, чтобы научиться и привыкнуть каждое утро не забывать чистить зубы, умываться, складывать одежду и выполнять уроки. Не все самостоятельно это делают, а когда есть приятный пример, то выработать привычку проще. То же самое касается и уборки, помощи по дому. Эта девчушка научит хорошему и сделает все это в игровой подаче.

Принцессы, добрые роботы, куколки и машинки – на Тонна-геймс есть многое, чем можно заинтересовать даже прихотливого егозу. Выбирайте, математика сегодня, чтение или обществознание. А потом за игру!

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