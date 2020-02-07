Городские велосипеды

Городские велосипеды – удобное транспортное средство, позволяющее быстро добраться в нужное место.

Сегодня городской велосипед набирает популярность среди жителей больших городов. И это вполне объяснимо, ведь такое транспортное средство позволяет легко преодолевать пробки. Благодаря им можно быстро добраться в любое место. Используя городской велосипед можно совершить увлекательную и спокойную прогулку по ночному городу. Приобрести современный городской велосипед можно в интернет-магазине. Доставка выбранной модели в этом случае, осуществляется в короткие сроки.

Отличительные особенности:

Удобная геометрия рамы и руля, что позволяет принимать расслабленное положение.

Широкое эргономичное сидение.

Наличие дополнительных аксессуаров, повышающих функциональность.

Основные виды:

Комфорт. Такие модели подходят для отдыха и деловых поездок. В них, обычно, имеется многоскоростная система передач и установлен передний амортизатор. В моделях имеется множество дополнительных регулировок. Это позволяет подобрать положение, в котором будет прямая спина и расслабленные руки. На велосипедах устанавливаются мягкие широкие сидения, комфортный руль и педали.

Складные. Модели очень удобны в использовании. Их можно возить без проблем в общественном транспорте или поместить в багажнике автомобиля. В частности, проживая в пригороде, можно доезжать до ближайшего метро на машине, а затем использовать велосипед.

Круизеры. Это очень стильные и яркие модели. Само название говорит о том, что велосипеды данного типа максимально подходят для длительных путешествий. Повышенная комфортность гарантируется удобным сидением, широким рулем, накатистыми колесами.

Чопперы . Такие модели вполне можно просто назвать большими круизерами. Характерной особенностью является наличие удлиненной базы, массивной рамы, широких колес и большой двухкоронной вилки. Название объясняется внешней схожестью с мотоциклами. Данный вид городских велосипедов обеспечивает легкость езды.

Тандемы. Эти модели – разновидность круизеров. Отличительная особенность – возможность езды вдвоем.

Урбан. Модели характеризуются малым весом и неприхотливостью в обслуживании.

Фикс. Это модели с одной передачей. Следует понимать, что для того, чтобы перемещаться на транспортном средстве необходимо будет постоянно крутить педали.

При выборе городского велосипеда необходимо определиться с условиями эксплуатации велосипеда. Если нужно транспортное средство исключительно для езды и прогулок по городу, то подойдут велосипеды комфорт или круизеры. Если планируется путь на велосипеде с пересадками, то лучше отдавать предпочтение складным моделям. С ними можно будет ездить в метро и в другом общественном транспорте. Важно обратить внимание на особенности седла. Оно должно быть мягким и массивным. Хорошую скорость на твердом покрытии позволяют развивать колеса размером 622 мм. Для мягкой бесшумной езды используется мелкий рисунок протектора.

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