Изготовление печатей

Печать – неотъемлемый атрибут документооборота на любом предприятии.

Сегодня печати изготавливаются по различным технологиям. От способа изготовления зависит качество изделий.

Бюджетной является фотополимерная технология. Она основана на воздействии ультрафиолетового луча на материал. Он проникает в подсвеченные области, и в местах, где требуется создать выпуклые части, полимер спекается. Данный способ – простой и дешевый. Этим, прежде всего, объясняется его большая популярность.

Следует знать, что печати, изготовленные фотополимерным способом, не устойчивы к спиртам и растворителям. Это значит, что для их использования подходят исключительно штемпельные краски на водной основе. Кроме того оттиск будет качественным только на бумаге высокого качества. А для таких материалов как мешковина, ткань, фольга, которые требуют, чтобы печать не смылась, изделия не подходят.

Кроме того на печатях, изготовленных фотополимерным способом, трудно передать тонкие изображения. Изделия получаются мягкими и пластичными. Поэтому при частом использовании печать «плывет», что со временем приводит к искажению оттиска.

Печати из резины создаются методом лазерной гравировки. Этот способ позволяет получить продукцию, которая отличается максимальной защитой от подделки. Для нанесения изображения используется лазерный луч. Резиновое изделие не впитывает чернила, что гарантирует высокую точность оттиска.

Лазерная технология сегодня часто используется для изготовления гербовых печатей в соответствии с требованиями ГОСТ. Изделия отличаются длительным сроком службы. Они устойчивы к агрессивным химическим веществам и механическому воздействию.

Для изготовления многоцветных печатей применяется флеш-технология. Она предполагает применение термочувствительной микропористой резины, которая спекается лампой-вспышкой. Изделия не имеют рельефа и характеризуются высокой разрешающей способностью. Подделать печать, изготовленную данным способом, практически невозможно. Печати отличаются практичностью и компактностью. Они не нуждаются в подушечке. Все, что нужно, так это снять крышку и поставить печать.

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