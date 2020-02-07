Как выбрать встраиваемый электрический духовой шкаф и на что обратить внимание при покупке?

Говоря об оснащении кухни в квартире любого размера, трудно представить её без духового шкафа. С его помощью можно приготовить множество полезных и вкусных блюд: тушёное и запечёное мясо, овощи, рыбу или вкуснейшую выпечку. Но широкий ассортимент духовок, представленный в магазинах бытовой техники, и большой объём информации о характеристиках, дизайне, эксплуатации, комплектации и других особенностях, часто затрудняет выбор.

Духовые шкафы бывают газовыми и электрическими. Это зависит от типа энергии, за счёт которой будет работать техника. Однако, всё больше людей выбирают электрические духовые шкафы из-за высокой безопасности в силу отсутствия вероятности утечки газа, что может привести к ужасным последствиям.

А помочь определиться с выбором лучшего духового шкафа, поможет наш рейтинг ТОП-20 лучших моделей.

Габариты духового шкафа

Выбор духового шкафа зависит от размеров кухни. Порой экономия, казалось бы, незначительных 10-15 см может иметь решающее значение при размещении бытовой техники.

Встраиваемые модели электрических духовых шкафов бывают:

Полноразмерные

Плюсы

широкий выбор

большой функционал

Минусы

дороговизна

крупногабаритные

Размеры

высота – около 60

глубина – до 55

ширина – от 60 до 90

Узкие

Плюсы

разнообразие моделей

многофункциональные

требуют немного места

Минусы

высокая стоимость

Размеры

высота – около 45

глубина – около 55

ширина – 60

Компактные

Плюсы

доступные в цене

требуют мало места

Минусы

ограниченный функционал

маленький выбор

Размеры

высота – 60

глубина – 55

ширина – 45

Объём духовки

Объём полноразмерного устройства составляет от 55 до 75 литров. Параметры для каждой модели индивидуальны, единых значений не существует. От объёма зависит количество размещённой для приготовления еды в духовке. Рабочая камера имеет меньший объём (от 37 до 45 литров) в сравнении с полноразмерными моделями.

При выборе духового шкафа ориентируйтесь на частоту использования и состав семьи. Если готовка в духовке будет редким случаем или семья маленькая, то брать большую модель просто нет смысла. Остановите свой выбор на узкой модели, которая сэкономит место на кухне для размещения других видов техники.

Виды техники: зависимые и независимые

При покупке стоит знать, что духовые шкафы бывают зависимыми и независимыми.

Зависимые – модели, состоящие из духовки и варочной панели, которые имеют общую панель управления. Такой вариант сэкономит бюджет, но если из строя выйдет панель управления, то работать перестанут обе части техники. Независимые. Связи варочной панели с духовым шкафом нет. К тому же духовка не обязательно должна размещаться под варочной панелью. Её можно поставить в любое удобное место.

Панель управления

Варианты управления работой духовых шкафов бывают:

Электромеханическая

Плюсы

удобство управления

длительная эксплуатация и надёжность

низкая стоимость

Минусы

ограниченный функционал

Такой функционал присутствует во всех бюджетных моделях. Это три поворотных регулятора: первый выставляет температуру, второй – для выбора режима, третий – таймер. Дополнительных режимов или программ в таком варианте не предусматривается.

Электронная

Плюсы

широкий функционал

привлекательный дизайн

удобно пользоваться

удобно мыть

Минусы

ненадёжные электронные составляющие

высокая стоимость

дорогой ремонт в случае поломки

Управление ведётся посредством кнопок или сенсорных элементов на панели. Дисплей отображает сопровождающие приготовление пищи моменты: вид продукта, температура, таймер. На некоторых моделях дисплей тоже сенсорный. Благодаря такой системе функции духового шкафа значительно расширяются и реализуется большое количество настроек. Если желаете приобрести одновременно качество и удобство, то остановите свой выбор на моделях с комбинированным управлением.

Полезные функции

Как известно, приготовление еды в духовке идёт за счёт тепловой обработки. Значительная часть блюд требует температуры готовки от 220 до 250 градусов, до которой современные модели очень быстро прогреваются. Различиями между духовыми шкафами является число режимов нагревания, от которых зависит скорость приготовления пищи.

Функции, которыми оснащены духовые шкафы:

Таймер. Выставив необходимое время для приготовление, исключается возможность забыть о поставленном блюде в духовку. Автоотключение при перегревании. Поможет сохранить духовку и увеличить срок службы. Гриль. Не выходя из дома, можно наслаждаться любимыми блюдами на гриле (мясо, овощи). Телескопические направляющие (полозья). Ускоряет извлечение приготовленной еды из духовки без риска обжечь руки. Термощуп. Позволяет контролировать температуру пищи. Вентилятор охлаждения дверцы. Исключает вероятность ожога о дверцу. Вентилятор будет охлаждать её до комнатной температуры. Система очистки. Функция – настоящая находка для тех, кто устал от отмывания пригоревших пятен жира в духовке. Защита от детей. Очень важная составляющая для семей с маленькими детьми.

У бюджетных моделей чаще всего установлен верхний, нижний, комбинированный нагрев и гриль. При выборе духового шкафа стоит учитывать, что в более дорогих духовых шкафах есть как классические режимы нагревания, так и конвенкционные, когда в дальнюю стенку, в кольце из нагревательного элемента, встроен вентилятор. С его помощью нагретый воздух легко и быстро распространяется по всей площади. Эта функция пригодится любителям готовить и экспериментировать. Полезна она будет и при разморозке продуктов.

В газовых духовках функции значительно сокращены, но работоспособность их ничуть не хуже электрических. В них тоже есть режим конвекции, распределяющий нагретый воздух равномерно внутри духовки. В некоторых моделях есть автоподжиг и функция контроля газа, которая автоматически отключит подачу газа к горелке в случае угасания пламени. Это поможет избежать несчастных случаев, связанных с утечкой топлива.

Чистка духового шкафа

Чистить пригоревший жир и засохшие пятна в духовке очень сложно. Не всегда удаётся протереть духовку сразу после приготовления еды. Но технологии не стоят на месте, и в современных моделях духовок, как в газовых, так и в электрических, появились функции самоочистки.

Поверхность рабочей камеры покрыта специальной эмалью с катализатором. В процессе готовки блюд катализатор размягчает жировые пятна, которые достаточно убрать влажной салфеткой после окончания работы и остывания камеры.

Существенным минусом таких моделей является ограниченный срок эксплуатации: эмаль теряет свои свойства через 5-7 лет. Поэтому, стоит обращать внимание на духовки, которые оснащены съёмными эмалированными панелями с катализатором. В момент выхода из строя, их легко можно заменить.

В итоге

Перед покупкой предварительно посмотрите рейтинг моделей духовых шкафов, это существенно облегчит выбор. Но при этом обратите внимание на следующие факторы:

Правильная установка. Важно подобрать нишу для установки и замерить её перед покупкой техники. Обратите внимание на частоту использования духовки в вашей семье и какие функции при этом задействованы. Часто люди покупают дорогие модели с огромным функционалом, но пользуются 2-3 режимами. От объёма рабочей камеры будет зависеть стоимость техники. Уточните сколько стёкол установлено в дверце. Выбирайте модели, где их количество варьируется от 2 до 4. Оцените удобство эксплуатации.

Источник информации: tekhnik.top

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