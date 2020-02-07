Аренда контейнеров

Аренда контейнеров – удобный способ хранения вещей, не требующих определенных температурных и влажностных режимов.

Сегодня аренда контейнеров – востребованная услуга. Она предполагает передачу в использование боксов различного объема для хранения материальных ценностей. Аренда оформляется в кратчайшее время, так как не требуется проведения никаких дополнительных мероприятий.

Контейнеры размещаются на охраняемой территории. Рядом с ней предусмотрена парковка и подъездная территория. Воспользоваться услугой можно здесь https://skladcontainer.ru. В предлагаемых металлических боксах можно размещать одежду, инструменты, оборудование, личные вещи и пр.

Основные отличительные особенности склада контейнеров:

Экономичность. В этом случае перемещать грузы можно частично, без привлечения специальной техники. Компактные размеры контейнеров не требуют применения специальных погрузчиков и стеллажей. Это упрощает процесс сортировки, погрузки и разгрузки.

Бюджетная стоимость. Аренда контейнер отличается доступной стоимостью в сравнении со стационарным складским помещением. Кроме того данный способ хранения не требует использования климатического оборудования.

Мобильность. Контейнер устанавливается при необходимости в любом месте, а при необходимости его можно легко транспортировать в любое место. Между отдельными рядами контейнеров предусматривается удобный проезд.

Склады-контейнеры оснащаются надежной системой охраны. Это гарантирует сохранность вещей круглосуточно семь дней в неделю. Как правило, за территорией проводится постоянное видеонаблюдение и устанавливаются современные системы сигнализации. Складские контейнеры оснащаются розетками и освещаются. Это значит, что их можно использовать в темное время суток.

Для аренды предлагается различные типы контейнеров. Они отличаются габаритами, оснащением и степенью герметичности. Наиболее распространенными вариантами считаются железнодорожные и морские контейнеры. Первые отличаются более доступной стоимостью и имеют грузоподъемность 3 и 5 тонн. Морские варианты имеют повышенную прочность и полностью герметичные. Представлены такие изделия в нескольких типоразмерах.

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