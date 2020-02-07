Аренда контейнеров – удобный способ хранения вещей, не требующих определенных температурных и влажностных режимов.
Сегодня аренда контейнеров – востребованная услуга. Она предполагает передачу в использование боксов различного объема для хранения материальных ценностей. Аренда оформляется в кратчайшее время, так как не требуется проведения никаких дополнительных мероприятий.
Контейнеры размещаются на охраняемой территории. Рядом с ней предусмотрена парковка и подъездная территория. Воспользоваться услугой можно здесь https://skladcontainer.ru. В предлагаемых металлических боксах можно размещать одежду, инструменты, оборудование, личные вещи и пр.
Основные отличительные особенности склада контейнеров:
Склады-контейнеры оснащаются надежной системой охраны. Это гарантирует сохранность вещей круглосуточно семь дней в неделю. Как правило, за территорией проводится постоянное видеонаблюдение и устанавливаются современные системы сигнализации. Складские контейнеры оснащаются розетками и освещаются. Это значит, что их можно использовать в темное время суток.
Для аренды предлагается различные типы контейнеров. Они отличаются габаритами, оснащением и степенью герметичности. Наиболее распространенными вариантами считаются железнодорожные и морские контейнеры. Первые отличаются более доступной стоимостью и имеют грузоподъемность 3 и 5 тонн. Морские варианты имеют повышенную прочность и полностью герметичные. Представлены такие изделия в нескольких типоразмерах.
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