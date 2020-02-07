Печать листовок

Листовки – востребованный рекламный продукт.

Рекламная листовка содержит полезную информацию о какой-либо услуге или товаре. Это относительно дешевый и эффективный рекламный продукт. Именно поэтому печать листовок А6 является востребованной услугой в полиграфических компаниях.

Внешне листовка – это лист бумаги форматом А4 или меньше. Такие полиграфические изделия распространяют на выставках, конференциях, ярмарках и прочих массовых мероприятиях. Очень часто листовки прикладываются к другим рекламным продуктам, к примеру, к брошюрам или буклетам.

Важным достоинством листовок считается возможность срочного изготовления. С помощью технологии цифровой печати большой тираж листовок можно изготовить в течение пары часов. Поскольку рекламная листовка является эффективным рекламным инструментом маркетинга, то ее содержание должно быть продумано. При таком подходе можно будет в значительной степени увеличить покупательскую аудиторию в короткое время.

Основные требования к информации, содержащейся в листовке:

Использование фирменного стиля компании.

Понятный текст для потребительской аудитории.

Применение рекламного слогана.

Важно, чтобы изображения, фотографии и в целом оформление были выполнены профессионально. Следует избегать загруженности листовки информацией. Используемый текст должен легко восприниматься при беглом взгляде. Кроме того нужно использовать акценты, выделяя отдельные участки текста цветом/шрифтом. Кроме того следует учитывать направленность использование листовки. Если полиграфический продукт планируется использовать в упаковке с каким-либо товаром, то нужно в сочетании с дополнительной информацией о нем анонсировать предстоящие горячие предложения.

Довольно часто листовки изготавливаются с помощью цифровой печати. Но если требуется изготовить большой тираж, то оптимальной является офсетная печать. В этом случае используется специальное оборудование. Печать листовок может выполняться с помощью ризографа. Как правило, такая продукция предусматривает безадресное распространение. Такие листовки выпускаются в черно-белой гамме, но иногда распечатываются на цветной бумаге.

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