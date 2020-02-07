Парк Славы в Автозаводском районе благоустроят к 9 мая Общество

Фото: с сайта nnwelcome.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парк Славы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят к 9 мая. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике 10 февраля 2020 года.

Депутаты поддержали соответствующие изменения в бюджет в размере 55,1 млн рублей. Деньги поступили из регионального бюджета.

Как пояснил заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, благоустройство предусматривает ремонт монумента, восстановление мозаики, замену покрытия на площади 10 тысяч кв.м., ремонт освещения, восстановление газонов, посадку деревьев, кустарников и организацию цветников.

Голосование за изменение будет проходить с помощью опросных листов.

С учётом правки доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2020 году составят 35 660 600 рублей, расходы - 34 559 300 рублей. Таким образом, профицит - 1 300 000 рублей.

Напомним, "Парк Славы" передан из федеральной в муниципальную собственность после обращения автозаводцев к Глебу Никитину.