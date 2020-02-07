Открытие памятной доски морскому пехотинцу Андрею Сошелину состоялось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кинокомпания "Союз Маринс Групп"

Открытие памятной доски морскому пехотинцу Андрею Сошелину состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

7 февраля 2020 года исполнилось 25 лет подвигу разведывательного отряда "Малина", совершенному во время Чеченского конфликта. Одним из героически погибших ребят был уроженец Нижнего Новгорода – старший матрос морской пехоты Андрей Сошелин. Подвиг солдата помнят нижегородцы и ежегодно проходит целый ряд мероприятий, организованных кинокомпанией "Союз Маринс Групп" и Нижегородской областной общественной организацией ветеранов морской пехоты "Варяг", направленных на сохранение памяти о земляке.

"Эти ребята выросли на подвигах русского солдата в Великую Отечественную войну. Может быть поэтому, несмотря ни на что они не сломались, не унизились, а выполнили свой долг перед Родиной, защитили нас. Память о них навсегда должна остаться в наших сердцах. А мы обязаны передавать её более молодому поколению. Большое спасибо всем собравшимся сегодня. А "Союз Маринс Групп" с большой любовью относится к таким мероприятиям, всегда оказывая помощь в их проведении, понимая всю важность этой работы", - сказал генерал-лейтенант, заместитель генерального директора кинокомпании "Союз Маринс Групп" Вячеслав Каныгин.

В 2020 году состоялось открытие мемориальной доски на доме, где жил Андрей Сошелин. Почтить память погибшего матроса собрались его родственники, друзья, сослуживцы, руководители общественных организаций и администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"Очень непросто говорить в прошедшем времени о своих близких, дорогих и любимых людях. Особенно о тех, кто как мой брат, ушли от нас так рано. Обычный парень из простой семьи, порядочный, честный, открытый, верный друг, заботливый сын и брат. Человек, который в критический момент не струсил, а повел себя так, как подсказывает ему сердце. Исполнил свой воинских долг. В это день я хочу поблагодарить всех, кто пришел сюда почтить память моего брата, в особенности морских пехотинцев 165 полка морской пехоты. Все эти 25 лет, когда с нами нет Андрея, они окружали нас своей заботой, вниманием. Во многом благодаря их неравнодушию родители и близкие ребят, которые погибли, пережили ужас этой потери. Эта доска она как призыв, напоминание о том, что нет ничего важнее чем жить в мире, беречь и охранять этот мир, ценить жизнь, каждый ее миг", - поделилась эмоциями сестра героя Елена Сошелина.

Мероприятие продолжилось в школе №37, где учился герой. Там по традиции состоялся Урок Мужества, подготовленный силами учеников и преподавателей школы. В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятной доске, установленной Союзом Маринс Групп в феврале 2009 года на фасаде школы, а также к мемориалу памяти, где хранятся свидетельства его короткой, но яркой жизни: рисунки, стихи, тетради, фотографии из семейного и школьного архивов.

16 февраля в ФОКе "Заречье" состоится IX Фестиваль по восточным единоборствам Нижегородской области, посвященный 31-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и памяти кавалера Ордена Мужества, морского пехотинца Андрея Сошелина.

Фестиваль является единственным подобным турниром в Нижегородской области, участие в котором для бойцов и школ бесплатное. В прошлом году турнир собрал более трехсот участников - представителей различных видов боевых искусств, таких как каратэ, кобудо, боевое и спортивное самбо, классическая борьба. Среди приглашенных гостей на Фестиваль – родители героев, руководители областной и городской администрации, ветераны боевых действий и общественные организации.