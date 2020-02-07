Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области 2020 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в 2020 году в Нижегородской области в рамках региональной программы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В своем послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин выделил образование как одно из приоритетных направлений работы. В 2019 году мы запустили региональную программу капитального ремонта школ. Вместе с национальным проектом "Образование" она дает возможность качественно улучить ситуацию в этой важнейшей сфере. У муниципалитетов далеко не всегда хватает ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечить школьникам нормальные условия", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, в 2020 году предусмотрен капитальный ремонт в 61 муниципальной образовательной организации, в том числе комплексный капитальный ремонт в семи школах, а ремонт по отдельным видам работ в 54 школах.

"Немало жалоб от жителей региона и на состояние детских садов. В этом году мы их также включили в региональную программу. В 2020 году планируется выполнить ремонт в 155 садиках на общую сумму 500 млн рублей. Таким образом, общий объем финансирования программы в этом году составит почти 1,5 млрд рублей. Особое внимание мы также уделим созданию новых мест в образовательных учреждениях", - добавил Глеб Никитин.

Сегодня свою работу в обновленном формате начала МБОУ "Школа №123" Нижнего Новгорода. Двери она открыла после капитального ремонта. В школе обучается 862 ребенка (34 класса). Во вторую смену до капитального ремонта обучалось семь классов. Сейчас во вторую смену будет обучаться пять классов. Проведение ремонта стало возможным благодаря поддержке федерального бюджета. Решение о выделении средств было принято на основании обращения Глеба Никитина к правительству России. В здании 1940 года постройки до этого ни разу не проводился полноценный ремонт.

"Символично, что уроки в обновленной школе начались в год 75-летия Великой Победы. Во время Великой Отечественной войны там располагался эвакогоспиталь. Важно, чтобы сегодняшние ребята помнили о славных страницах прошлого своей школы, но в то же время могли учиться в нормальных условиях. Хорошо, что в школе появилась возможность внедрять самые современные образовательные модули и знакомить ребят с профессиями будущего. Лично мне приятно, что особое внимание в учебном процессе планируется уделять экологии. Для проведения соответствующих исследований закуплено необходимое оборудование. Бережное отношение к окружающей среде должно формироваться на конкретных примерах", - отметил Глеб Никитин.

В рамках реализации государственной программы "Развитие образования Нижегородской области" на ремонт в школе №123 было выделено 115 млн рублей. Почти 32 млн рублей дополнительно было выделено на закупку оборудования в рамках направления "Эконариум" и сетевого взаимодействия с "Кванториумом".

"У нас теперь есть оборудование, которое позволяет измерять силу ветра или качество воды в различных водоемах. Это имеет большое значение для экологического образования", - отметила учитель биологии школы №123 Людмила Турыгина.

Напомним, что вопрос строительства и ремонта школ обсуждался в ходе рабочей встречи Владимира Путина с Глебом Никитиным 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде. Особое внимание президент поручил уделить строительству новых образовательных учреждений.

"Благодаря результатам демографической политики в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличиться в ближайшее время. И нам нужно быть к этому готовым, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах. Иначе мы не только не ликвидируем третью и вторую смены в школах, но и они у нас будут нарастать. Поэтому делать это надо сейчас", - сказал Владимир Путин.

"Новое строительство у нас есть. Оно ведется в рамках национального проекта "Образование". Плюс мы сейчас начинаем концессионное соглашение по строительству большого образовательного комплекса в Нижнем Новгороде", - подчеркнул Глеб Никитин.