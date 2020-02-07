Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту создания фиктивного юрлица Бизнес

Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту создания юрлица через подставных лиц. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области по материалам прокуратуры Автозаводского района.

Установлено, что с расчетного счета организации, зарегистрированной в качестве юридического лица на поднадзорной территории, на счет физических лиц в течение одного банковского дня производились авансовые платежи по агентским договорам на общую сумму свыше 4 млн рублей.

Из полученных объяснений учредителя и директора организации установлено, что фактически директором данного юридического лица он не является, никаких функций в нем не осуществляет, решение о создании организации не принимал, документы с целью регистрации юридического лица в уполномоченный орган не подавал. Кроме того информацией о данной организации, адресе ее регистрации и местонахождении, виде деятельности, количестве работников не располагает.

По результатам рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).