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Происшествия

Лжесантехник похитил у пожилой нижегородки деньги

11 февраля 2020 09:37  [2] Происшествия

Фото: с сайта pikabu.ru

Лжесотрудник коммунальной службы похитил у пожилой нижегородки деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 11 февраля 2020 года.

В отдел полиции № 5 обратилась 92-летняя местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее противоправном деянии. Пожилая женщина сообщила, что к ней в квартиру дома по ул.Набережная Федоровского пришел мужчина. Он представился сантехником, сообщил, что происходит протечка труб отопления и необходимо произвести замену деталей.

Незваный гость вошел в доверие к хозяйке квартиры, после чего она сама достала из кошелька 4 тысячи рублей и дала их мужчине, что бы тот купил необходимое оборудование. Злоумышленник выждал момент, когда пенсионерка потеряла бдительность, и похитил из квартиры кошелек с оставшимися денежными средствами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание – 5 лет лишения свободы.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду рекомендует:

- не впускать в квартиру незнакомых людей;

- всегда спрашивать удостоверения и иные документы, подтверждающие личность и место работы сотрудников коммунальных и иных служб;

- соблюдать меры по сохранности имущества;

- прислушиваться к профилактическим рекомендациям полицейских.

Ранее сообщалось, что сантехник подозревается в краже 103 тысяч рублей из тайника в квартире.

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