Десять домов в Нижнем Новгороде 11 февраля остались без электроснабжения Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Десять домов в Нижнем Новгороде 11 февраля остались без электроснабжения. Информация об этом опубликована на сайте городского управления ГО и ЧС.

Электричество отключено из-за плановых работ.

В частности, электроснабжение отсутствует в четырех домах Автозаводского района - на ул.Строкина, дома №№ 16, 16Б, 17 и на ул.Советской Армии, дом №15А. Электроснабжение в них возобновится в 13:00.

Еще шесть домов отключены на ул.Тропинина в Приокском районе - это дома №№ 2, 2А, 4, 4А, 6 и 6А в Приокском районе. Здесь электроснабжение возобновится в 17:00.