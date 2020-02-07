Помощь нуждающимся как основа деятельности Благотворительного фонда Сурена Сардаряна

Сурен Сардарян (https://delo.ua/business/suren-sardarjan-vsemernaja-podderzhka-odesskih-s-362644) является основателем фонда имени Святого Григория Просветителя – организации, которая ведет активную благотворительную деятельность в самых разнообразных направлениях. Одним из самых главных среди них Сурен Хачатурович считает необходимость социально поддерживать тех людей, которые в силу жизненных обстоятельств оказались в трудном положении. Таким образом, с помощью представителей фонда оказывается поддержка:

малообеспеченным и многодетным семьям;

школам-интернатам и детским домам;

людям с ограниченными возможностями;

детям и пенсионерам.

Благотворительной фонд работает открыто и прозрачно, благодаря чему каждый может наглядно увидеть всю помощь, которая оказывается в рамках постоянно проводимых акций. Сподвижники Сурена Сардаряна регулярно раздают продукты, собирают и передают нуждающимся одежду и наборы для школьников, организуют праздники и другие мероприятия в интернатах и детских домах. Виды помощи являются постоянными и неизменными, однако к ним постоянно добавляются новые.

Как молодые сотрудники фонда взаимодействуют с подростками и детьми

В своей деятельности Сурен Сардарян делает упор на молодое поколение, представители которого являются активными участниками Благотворительного фонда. Деятельность их направлена преимущественно на воспитанников школ-интернатов и детских домов, которым Молодежная платформа оказывает всестороннюю поддержку, создавая оригинальные подарки и конкурсы, организуя развлекательные и познавательные мероприятия.

Доброй традицией для тех, кто привык нести пользу людям, стало регулярное посещение дома-интерната для инвалидов, которому передаются продуктовые наборы, средства гигиены, игрушки, сладости и сюрпризы и другие необходимые вещи.

Как пример Сурена Сардаряна показывает, что добро не имеет границ

Не только жителям Одессы, но и тем, кто находится в области и за её пределами, известна деятельность Благотворительного фонда имени Святого Григория Просветителя. Так, например, в предшкольный период прошлого года в рамках акции «Собери портфель школьнику», школьные принадлежности от организации получили дети малообеспеченных семей, проживающих в Одессе, а также 33 первоклассника из приграничного района Армении. Подобный пример вдохновляет и других одесских благотворителей, который успешно сотрудничают с фондом Сурена Сардаряна. Их совместными усилиями организуются мероприятия для детей, а нуждающимся людям преклонного возраста предоставляются бесплатные обеды.

В парке имени Горького, который также курирует Сурен Хачатурович, установлены специальные контейнеры, предназначенные для сбора вещей. Туда можно отправить чистую одежду в хорошем состоянии для того, чтобы в дальнейшем она была передана нуждающимся. Одно только это направление деятельности Фонда позволяет оказывать помощь малообеспеченным семьям и внести свой вклад в защиту окружающей среды.

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