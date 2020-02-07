Зачем переплачивать за геймерское кресло?

Те, кто интересуется этим вопросом, наверняка никогда не фармил, не уходил в катки, не принимал участия в рейдах и не ходил в данжи. Эти люди вряд ли когда-то поймут, как порой от простого сидения за игрой может болеть спина, ноги и не только.
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В силу причин, которые перечислены выше, у геймера могут начаться всевозможные проблемы со здоровьем: от минимального защемления, до развития сколиоза. К тому же, игрок постоянно отвлекается на то, чтобы размять затекшие и уставшие мышцы.
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