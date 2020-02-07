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Зачем переплачивать за геймерское кресло?

10 февраля 2020 12:13  [41]

Те, кто интересуется этим вопросом, наверняка никогда не фармил, не уходил в катки, не принимал участия в рейдах и не ходил в данжи. Эти люди вряд ли когда-то поймут, как порой от простого сидения за игрой может болеть спина, ноги и не только.

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Правильные игровые кресла https://www.mebelok.com/geymerskiye-kresla/, как подчеркивают специалисты интернет-магазина МебельОк, снижают дискомфорт от сидячего образа жизни. Когда человек сидит в обыкновенном стуле, вся нагрузка идет только на позвоночник, а потому постоянно хочется облокотиться на спинку. Если же ее нет, то корпус удерживается за счет мышечного корсета, однако при продолжительном напряжении зажимаются нервы, сосуды и может нарушаться кровообращение.

Почему для продолжительных игр надо специальное кресло?

В силу причин, которые перечислены выше, у геймера могут начаться всевозможные проблемы со здоровьем: от минимального защемления, до развития сколиоза. К тому же, игрок постоянно отвлекается на то, чтобы размять затекшие и уставшие мышцы.

Основные отличия геймерского кресла от основного

  • Надежная обивка. Экокожа сегодня является оптимальным вариантом. Данный материал, имеет тканевую основу и прочное полиуретановое покрытие. Прочность кресел для геймеров из данного материала подтверждена продолжительными турнирами профессионального уровня. Даже с максимальным использованием такое кресло будет долго выглядеть как новое.
  • Анатомическая форма сидения. Она полностью аналогична изгибам тела, обеспечивая важную для организма ортопедическую поддержку от шеи до таза. Особенная форма надежно фиксирует позвоночник в правильном положении, расслабляет мышцы, не препятствует кровообращению.
  • Кастомизация. В геймерских стульях всегда предусмотрено множество механизмов регулировки, которые дают возможность подстроить модель под личные особенности: вес, рос, размах рук и даже под любимые позы.
  • Наличие валика для поясницы и шейного отдела. Предусмотренная подушка в форме валика поддерживает самое проблемное место каждого геймера — поясницу и исключает вероятность появления болевых ощущений. Удобный подголовник позволяет расслабить шейный отдел в моменты коротких перерывов.
  • Высокая прочность всех комплектующих. В процессе наиболее ответственных и сложных периодов игры стойкость кресла играет важнейшую роль. При изготовлении игровых кресел используются усиленные каркасы, колеса, крестовины и даже наполнитель.

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Профессиональные геймеры, как рассказывают специалисты интернет-магазина МебельОк, подбирают специальные игровые кресла, которые позволяют полностью окунуться в мир виртуальных игр без дискомфорта и вреда для здоровья.

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