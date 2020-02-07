Зачем переплачивать за геймерское кресло?

Те, кто интересуется этим вопросом, наверняка никогда не фармил, не уходил в катки, не принимал участия в рейдах и не ходил в данжи. Эти люди вряд ли когда-то поймут, как порой от простого сидения за игрой может болеть спина, ноги и не только.

Правильные игровые кресла https://www.mebelok.com/geymerskiye-kresla/, как подчеркивают специалисты интернет-магазина МебельОк, снижают дискомфорт от сидячего образа жизни. Когда человек сидит в обыкновенном стуле, вся нагрузка идет только на позвоночник, а потому постоянно хочется облокотиться на спинку. Если же ее нет, то корпус удерживается за счет мышечного корсета, однако при продолжительном напряжении зажимаются нервы, сосуды и может нарушаться кровообращение.

Почему для продолжительных игр надо специальное кресло?

В силу причин, которые перечислены выше, у геймера могут начаться всевозможные проблемы со здоровьем: от минимального защемления, до развития сколиоза. К тому же, игрок постоянно отвлекается на то, чтобы размять затекшие и уставшие мышцы.

Основные отличия геймерского кресла от основного

Надежная обивка. Экокожа сегодня является оптимальным вариантом. Данный материал, имеет тканевую основу и прочное полиуретановое покрытие. Прочность кресел для геймеров из данного материала подтверждена продолжительными турнирами профессионального уровня. Даже с максимальным использованием такое кресло будет долго выглядеть как новое.

Анатомическая форма сидения. Она полностью аналогична изгибам тела, обеспечивая важную для организма ортопедическую поддержку от шеи до таза. Особенная форма надежно фиксирует позвоночник в правильном положении, расслабляет мышцы, не препятствует кровообращению.

Кастомизация. В геймерских стульях всегда предусмотрено множество механизмов регулировки, которые дают возможность подстроить модель под личные особенности: вес, рос, размах рук и даже под любимые позы.

Наличие валика для поясницы и шейного отдела. Предусмотренная подушка в форме валика поддерживает самое проблемное место каждого геймера — поясницу и исключает вероятность появления болевых ощущений. Удобный подголовник позволяет расслабить шейный отдел в моменты коротких перерывов.

Высокая прочность всех комплектующих. В процессе наиболее ответственных и сложных периодов игры стойкость кресла играет важнейшую роль. При изготовлении игровых кресел используются усиленные каркасы, колеса, крестовины и даже наполнитель.

Профессиональные геймеры, как рассказывают специалисты интернет-магазина МебельОк, подбирают специальные игровые кресла, которые позволяют полностью окунуться в мир виртуальных игр без дискомфорта и вреда для здоровья.

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